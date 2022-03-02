封區｜逸東（二）邨傑逸樓解封　揭145宗初陽　13.4%受檢居民中招

東涌逸東（二）邨傑逸樓解封，共有約1080人接受了檢測，當中共發現145宗初步陽性個案，即約13.4%居民中招。此外，政府派員到訪約400戶，當中18戶在過程中沒人應門。



東涌逸東（二）邨傑逸樓解封，共有約1080人接受了檢測，當中共發現145宗初步陽性個案。（資料圖片 / 羅君豪攝）

東涌逸東（二）邨傑逸樓昨日下午5時起被圍封強檢，至今日上午約11時完成行動。已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

1080人接受檢測 發現145宗初步陽性

行動中共有約1080人接受了檢測，當中共發現145宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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