逸東邨傑逸樓解封13.4%居民中招　連青俊苑俊軒閣等共揪600初陽

東涌逸東（二）邨傑逸樓和青衣青俊苑俊軒閣今早11時解封，前者共有約1080人接受了檢測，當中共發現145宗初步陽性個案，即約13.4%居民中招；後者則在520名受檢居民中，發現64宗初步陽性檢測個案，即約12.3%居民染疫。

另外，沙田博康邨博文樓亦在下午約1時完成強制檢測，期間約1,740人接受檢測，當中發現211宗陽性檢測個案和17宗檢測結果為不確定的個案，初步陽性個案佔整體12.1%，衞生防護中心會安排跟進。

同被圍封強檢的觀塘安泰邨盛泰樓則在中午12時許解封，1,820名受檢人士中，發現180宗初步陽性檢測個案和12宗檢測結果為不確定的個案，初陽個案佔9.9%，是四幢被圍封大廈中染疫比率最低。



東涌逸東（二）邨傑逸樓解封，共有約1080人接受了檢測，當中共發現145宗初步陽性個案。（資料圖片 / 羅君豪攝）

東涌逸東（二）邨傑逸樓昨日下午5時起被圍封強檢，至今日上午約11時完成行動。已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

東涌逸東（二）邨傑逸樓1080人接受檢測 發現145宗初步陽性

行動中共有約1080人接受了檢測，當中共發現145宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

青衣青俊苑俊軒閣發現64宗初步陽性

另外，昨午被圍封強檢的青衣青俊苑俊軒閣亦在今早11時解封，約520名受檢居民中，發現64宗初步陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約230戶，當中14戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼



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沙田博康邨博文樓發現211宗陽性及17宗檢測結果不確定

沙田博康邨博文樓昨午3時被圍封後，至今日下午約1時完成強制檢測，期間約1,740人接受檢測，當中發現211宗陽性檢測個案和17宗檢測結果為不確定的個案，初步陽性個案佔整體12.1%，連同不確定個案，比率則增至13.1%，衞生防護中心會安排跟進。政府解封前，派員到訪博文樓746戶，當中30戶沒有應門，政府會採取措施跟進。

▼3月1日 沙田博康邨博文樓圍封檢測▼



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觀塘安泰邨盛泰樓發現180宗初步陽性

同被圍封強檢的觀塘安泰邨盛泰樓則在中午12時許解封，1,820名受檢人士中，發現180宗初步陽性檢測個案和12宗檢測結果為不確定的個案，初陽個案佔9.9%，連同不確定個案則佔10.5%，衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約780戶，當中83戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。