快必譚得志涉擺街站發煽動言論　包括港獨及辱警等　11罪成

人民力量前成員譚得志（快必），被指在2020年多次擺街站時發表煽動言論，包括多次提及「光復香港．時代革命」的口號，被控14項罪名。他早前否認所有控罪受審，案件今（2日）在區域法院裁決，法官陳廣池除了兩項公眾地方內擾亂秩序及一項串謀發表煽動文字罪裁定譚脫罪外，其餘11項罪名成立。陳官把案押後至3月31日判刑以候其背景報告，期間譚須繼續還柙。



被告譚得志（49歲）否認發表煽動文字、煽惑他人參與未經批准的集結等共14罪。

控方指，譚在2020年1至7月期間，出席或主持多個公眾集會，又在街站宣傳和參與遊行，並多次喊叫包括：「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

他曾在大埔海濱公園舉辦的公眾集會，參與者大多數為學生，譚帶領在場人士喊叫：「黑警死全家，死完男家，死女家， 死完阿爸，死阿媽，死完姑媽，死姨媽」，對警方作無根據的指控，並鼓勵對抗警方，主張就主權獨立進行討論等。

此外，譚亦被指明知警方反對而參與2020年1月在銅鑼灣遊行，並設街站，呼喊辱罵言詞及粗言穢語，期間有數十名人士在圍觀。此外，譚亦被指在牛頭角、黃大仙、觀塘、藍田等地區設街站時，發佈煽惑憎恨中國政府等言論，

案件編號：DCCC927、928、930/2020