封區｜元朗天耀邨耀盛樓污水樣本陽性　疑有隱形患者圍封強檢

元朗天耀（一）邨耀盛樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，政府懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故在今日下午一時起圍封強檢，目標是爭取於明日約中午12時完成行動。



元朗天耀（一）邨耀盛樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，政府在今日下午一時起圍封強檢，目標是爭取於明日約中午12時完成行動。（GOOGLE MAP截圖）

政府要求元朗天耀（一）邨耀盛樓的受檢人士，於今日下午八時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，減少交叉感染的風險，政府會作安排方便行動有特別困難人士採樣。

2月17日至3月2日曾於耀盛樓逗留逾兩小時人士須強檢

根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月17日至3月2日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月4日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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