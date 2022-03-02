封區｜天耀邨、駿洋邨、德朗邨及美景花園　各有一幢樓宇圍封強檢

元朗天耀（一）邨耀盛樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，政府懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故在今日下午一時起圍封強檢；而青衣美景花園第11座亦因排放的污水樣本對病毒檢查呈陽性，政府於下午2時30分圍封相關區域強檢，均目標明日中午約12時完成行動。

此外，沙田駿洋邨駿逸樓在下午3時30分起納入圍封，目標明日下午約1時完成行動。九龍城德朗邨德瓏樓下午5時起亦圍封強檢，目標明天下午約1時完成。



元朗天耀（一）邨耀盛樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，政府在今日下午一時起圍封強檢，目標是爭取於明日約中午12時完成行動。（GOOGLE MAP截圖）

天耀邨耀盛樓封區 料明日中午12時解封

政府要求元朗天耀邨耀盛樓的受檢人士，於今日下午八時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，減少交叉感染的風險，政府會作安排方便行動有特別困難人士採樣。

美景花園第11座圍封強檢 不包括位於樓下的停車場及幼稚園

另外，青衣美景花園第11座（不包括位於該處的停車場及一樓至二樓的康傑中英文幼稚園（青衣南）及康傑幼兒中心（青衣南））自下午2時30分起亦被列作指明「受限區域」。政府指，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府指，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日中午約12時完成此行動，而視乎檢測結果，行動或會延長。

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼



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駿洋邨駿逸樓下午3時30分起圍封

此外，沙田駿洋邨駿逸樓因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，下午3時30分被圍封，政府目標是在明日下午約1時完成行動，要求受檢人士於今日晚上8時30分前接受檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月17日至3月2日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月4日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

3月1日，德朗邨德瑞樓圍封強檢



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德朗邨德瓏樓料封區至明日下午1時

繼九龍城德朗邨德瑞樓昨日圍封強檢後，同邨德瓏樓今日下午5時亦被納入圍封強檢之中。政府指，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

德瓏樓居民需要在今晚10時前接受檢測，目標明日下午1時完成行動。任何於2月17日至3月2日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月4日或之前接受強制檢測。