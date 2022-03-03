最新疫情｜增兩流動接種站　明到屯門大興邨及大埔大元邨提供服務

本港疫情持續嚴峻，昨日（2日）新增55353宗確診個案，第五波疫情以來至今累計逾28萬人確診，過去24小時再增117人死亡，兩年以來已累計1,172名病人死亡。

受疫情影響，北角來往紅磡及九龍城渡輪今日（3日）起停航，多間連鎖食肆、超市、藥房，均要縮短服務時間甚至暫停營業。



▼商舖、食肆、交通受影響懶人包▼



【9:56】政府將於本周五（三月四日）增加兩個新冠疫苗流動接種站，服務多個屋邨外，亦會走訪多間學校，讓更多市民和適齡學生接種新冠疫苗。

流動疫苗接種站（三號站）首站將於明天（4日），到屯門大興邨為市民提供科興疫苗接種服務。這個新站是以貨櫃箱形式運作。經改裝後適合作接種疫苗用途的貨櫃箱，會由貨車運送至選定地點，再被放置到地面提供服務。三號站本月稍後時間亦會到大埔天后宮風水廣場和天水圍天耀邨，提供科興疫苗接種服務。

流動疫苗接種站（四號站）首站將於明天（4日）服務大埔大元邨，提供復必泰疫苗接種服務。這個新站以電動接種車形式運作。四號站將於本月稍後時間前往不同學校，專注為學童提供科興疫苗接種服務。公務員事務局局長聶德權今日（3日）說：「在新設的兩個流動站啓用後，流動站的數目將會增加至四個。我們希望流動站增加後，讓我們可以在更短時間服務更多市民，特別是長者和學童，接種新冠疫苗，提升接種率。」

他強調：「現時疫情嚴峻，本港確診個案以十萬計，未接種疫苗的市民請立即接種，合資格接種第三劑疫苗的市民亦應盡快預約、盡快接種。我們提供不同途徑讓市民接種疫苗，包括社區疫苗接種中心、公立醫院新冠疫苗接種站、私家診所，以及私營醫護機構提供的接種點等。﻿我們會密切留意情況，包括市民對接種疫苗的需求，適時作出調整。」

【07:20】病毒未「清零」，超市貨品、食物甚至藥物已被「清零」。《香港01》記者到多區藥房、便利店、超市巡視，發現不少港人常買品牌的退燒藥，包括必理痛、幸福、樂信等已售罄，連「雜嘜」品牌亦被掃光，藥房指已斷貨多時，農曆新年後至今都未能補貨，引述代理商稱，或3月底才能補貨，但散裝「撲熱息痛」仍有貨。港九藥房總商會理事長林偉文認為，港人是「恐慌性購買」，因為袁國勇提及「必理痛」，令有品牌的退燒止痛藥均缺貨，供應商亦難以短期內應付大量需求。他希望政府可更新資訊，讓市民選購成份相同的散裝撲熱息痛。

【07:10】《財政預算案》，破天荒提出「暫緩業主追租」計劃。《香港01》發現，預算案後三個工作日，華置執董陳凱韻（甘比）持有的The ONE，以及恒隆、領展旗下物業，共有71宗追租入稟，追近2500萬元。

其中恒隆佔最多有41宗，涉款約979萬元；The ONE只有11宗，但款項多達1,133萬元；領展則追租共19宗，涉款335萬元，相當部份為旅行社、餐廳、零售店等。有經濟學者認為有「趕尾班車」意味，估計有更多大業主入稟追討租金。

領展指相關入稟屬恒常法律行動，與預算案提出的立法「禁追租」完全無關。

【07:00】救護不勝負荷。有救護員對《香港01》記者透露，發現消防處救護車調派中心，在收到市民求助後三小時，才向救護站傳達相關求助。消防處指，指現時救護資源緊絀，故調派中心會在有救護資源時，才向救護站傳達相關求助。處方再三呼籲市民珍惜資源，有市民等待39小時才獲派救護車。

▼3月2日 疫情重點新聞▼



+ 7

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



+ 3

▼3月2日 供港物資鐵路運輸開通▼



▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼



+ 9

▼3月1日，市民超市搶購食物▼



+ 1

▼3月1日 九龍城德朗邨德瑞樓圍封強檢▼



+ 5

▼3月1日，市民超市搶購食物▼

