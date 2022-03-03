最新｜中大醫院擬增病房收輕症確診者　最快本月啟用　紓公院壓力

本港疫情持續嚴峻，昨日（2日）新增55353宗確診個案，第五波疫情以來至今累計逾28萬人確診，過去24小時再增117人死亡，兩年以來已累計1,172名病人死亡。

受疫情影響，北角來往紅磡及九龍城渡輪今日（3日）起停航，多間連鎖食肆、超市、藥房，均要縮短服務時間甚至暫停營業。



【13:06】第五波疫情嚴峻，公立醫院「爆煲」，中文大學醫院已向政府提出，協助接收新冠病毒病患者，該院行政總裁馮康指出，已向衞生署申請增設「新冠肺炎病房」，初步會設24張病床，預料最快本月內啟用，冀紓緩公立醫院壓力。中大醫院表示，「新冠肺炎病房」位於醫院大樓的東翼，將以「一樓兩院」方式接收確診者，首先接收及治療部分16至75歲病情穩定及輕微的患者，有關病人由救護車送抵後，會以特別通道送往病房，強調過程不會與院內其他病人接觸，亦不會影響醫院日常運作。

中文大學醫院。（資料圖片／羅君豪攝）

【12:50】政府自昨日下午五時起限制九龍城德朗邨德瓏樓人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，相關行動今午約十一時三十分完成，共有約1 730人接受了檢測，當中共發現233宗初步陽性檢測個案和16宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【12:30】政府自昨日下午1時起限制在即元朗天耀（一）邨耀盛樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，有關行動今午約12時15分完成，其間約1440人接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案和19宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【12:25】本港第五波疫情大爆發，確診人數持續上升，各項公共交通服務受影響。繼新渡輪宣布今日起，「北角—紅磡」及「北角—九龍城」航線停航後，富裕小輪亦宣布暫停港內線服務，「中環—紅磡」線今日起停運，「北角—觀塘—啟德」線則3月8日起暫停服務，直至另行通知。

上述渡輪服務暫停後，北角碼頭、紅磡碼頭、啟德跑道公園碼頭的定期港內線航線都全部暫停服務。

【11:26】今早屯馬綫繁忙時段列車班次需調整，周五（4日）起更須調整8條鐵路線的平日繁忙及非繁忙時段列車服務，受影響包括東鐵線、荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東涌線及屯馬線。工聯會香港鐵路工會聯合會主席林偉強估計，染疫及需要隔離員工約佔總人手兩成，目前屯馬線，港島線及荃灣線的壓力較大，出勤率只有約一半，一旦情況再惡化料班次會陸續減少，亦影響部份車站支援、維修服務。

+ 1

【11:05】第五波疫情下，市面出現搶購潮，無論食品及藥物均被搶購一空。港九藥房總商會副理事長張德榮形容，搶購情況較2003年沙士更誇張，消毒物品、退燒藥、喉糖等幾乎售罄，連貨倉亦沒有存貨，認為市民不必搶購某一品牌藥物。

▼3月2日，青衣美景花園第11座圍封強檢▼



+ 6

【11:00】政府昨日下午2時30分起限制在青衣美景花園第11座內的人士須留在其處所並接受強制檢測，今日上午約11時完成強制檢測行動，其間約615名身處「受限區域」內的人士接受檢測，發現50宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定個案，衞生防護中心會安排跟進。

▼商舖、食肆、交通受影響懶人包▼



▼3月2日 供港物資鐵路運輸開通▼



【10:40】運輸及房屋局長陳帆今日表示，政府已透過陸路、水路及鐵路確保內地供港貨品穩定，並將試行內地司機以閉環式管理方式，直接運送必需品到本港三個接駁場，減少染疫風險。陳帆續說，目前仍在制訂全民檢測安排，強調整體佈局上必定考慮到市民日常生活必需品，當局亦正在聽取社會意見。

▼3月2日 AEON黃埔分店出現搶購潮▼

+ 3

【10:21】懲教署今日（3日）表示，署長胡英明的秘書進行新冠病毒快速測試結果呈陽性。 該名秘書最近一次上班是在三月一日，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。胡英明每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

【9:56】政府將於本周五（三月四日）增加兩個新冠疫苗流動接種站，服務多個屋邨外，亦會走訪多間學校，讓更多市民和適齡學生接種新冠疫苗。

流動疫苗接種站（三號站）首站將於明天（4日），到屯門大興邨為市民提供科興疫苗接種服務。這個新站是以貨櫃箱形式運作。經改裝後適合作接種疫苗用途的貨櫃箱，會由貨車運送至選定地點，再被放置到地面提供服務。三號站本月稍後時間亦會到大埔天后宮風水廣場和天水圍天耀邨，提供科興疫苗接種服務。

流動疫苗接種站（四號站）首站將於明天（4日）服務大埔大元邨，提供復必泰疫苗接種服務。這個新站以電動接種車形式運作。四號站將於本月稍後時間前往不同學校，專注為學童提供科興疫苗接種服務。公務員事務局局長聶德權今日（3日）說：「在新設的兩個流動站啓用後，流動站的數目將會增加至四個。我們希望流動站增加後，讓我們可以在更短時間服務更多市民，特別是長者和學童，接種新冠疫苗，提升接種率。」

他強調：「現時疫情嚴峻，本港確診個案以十萬計，未接種疫苗的市民請立即接種，合資格接種第三劑疫苗的市民亦應盡快預約、盡快接種。我們提供不同途徑讓市民接種疫苗，包括社區疫苗接種中心、公立醫院新冠疫苗接種站、私家診所，以及私營醫護機構提供的接種點等。﻿我們會密切留意情況，包括市民對接種疫苗的需求，適時作出調整。」

【07:20】病毒未「清零」，超市貨品、食物甚至藥物已被「清零」。《香港01》記者到多區藥房、便利店、超市巡視，發現不少港人常買品牌的退燒藥，包括必理痛、幸福、樂信等已售罄，連「雜嘜」品牌亦被掃光，藥房指已斷貨多時，農曆新年後至今都未能補貨，引述代理商稱，或3月底才能補貨，但散裝「撲熱息痛」仍有貨。港九藥房總商會理事長林偉文認為，港人是「恐慌性購買」，因為袁國勇提及「必理痛」，令有品牌的退燒止痛藥均缺貨，供應商亦難以短期內應付大量需求。他希望政府可更新資訊，讓市民選購成份相同的散裝撲熱息痛。

【07:10】《財政預算案》，破天荒提出「暫緩業主追租」計劃。《香港01》發現，預算案後三個工作日，華置執董陳凱韻（甘比）持有的The ONE，以及恒隆、領展旗下物業，共有71宗追租入稟，追近2500萬元。

其中恒隆佔最多有41宗，涉款約979萬元；The ONE只有11宗，但款項多達1,133萬元；領展則追租共19宗，涉款335萬元，相當部份為旅行社、餐廳、零售店等。有經濟學者認為有「趕尾班車」意味，估計有更多大業主入稟追討租金。

領展指相關入稟屬恒常法律行動，與預算案提出的立法「禁追租」完全無關。

【07:00】救護不勝負荷。有救護員對《香港01》記者透露，發現消防處救護車調派中心，在收到市民求助後三小時，才向救護站傳達相關求助。消防處指，指現時救護資源緊絀，故調派中心會在有救護資源時，才向救護站傳達相關求助。處方再三呼籲市民珍惜資源，有市民等待39小時才獲派救護車。

▼3月2日 疫情重點新聞▼



+ 7

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



+ 3

▼3月2日 供港物資鐵路運輸開通▼



▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼



+ 9

▼3月1日，市民超市搶購食物▼



+ 1

▼3月1日 九龍城德朗邨德瑞樓圍封強檢▼



+ 5

▼3月1日，市民超市搶購食物▼

