封區｜青衣美景花園第11座解封　發現50宗初陽及1宗不確定個案

青衣美景花園第11座因排放污水樣本對病毒檢查呈陽性，昨日（2日）須圍封。政府表示，相關強制檢測行動今日（3日）上午約11時完成，其間約615人接受檢測，發現50宗初步陽性檢測個案，以及一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



▼3月2日，青衣美景花園第11座圍封強檢▼



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政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在昨日晚上9時前，到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及病毒檢測。自今日上午約11時起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府表示，就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向相關人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

約615人接受檢測 確診率約8% 21戶無應門

行動中，約615人接受檢測，發現50宗初步陽性檢測個案，以及一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦指在「受限區域」內派員到訪約222戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼

