問題家庭少女被兄拉到後樓梯肛交 被告堅持清白　被判囚27個月

患有專注力失調及過度活躍症的少女，因生於複雜家庭，被安排居於兒童之家，間中返回原本的家庭生活。惟她兩年前返家期間，疑親兄拉她入後樓梯，和她肛交。兄長早前被裁定1項非法肛交罪成，法官今(3日)在高等法院判刑時指透露，被告有非禮案底，亦被指多年前摸另外兩名胞妹的私處。此外，他在本案罪成後，仍向心理學家堅持自己清白。考慮被告沒有使用安全套等因素，法官最終判他監禁27個月。



現年23歲的被告，原被控一項強姦、一項屬交替控罪的亂倫罪、以及兩項和21歲以下女童肛交罪。控罪指，他於2019年某日在東涌住所強姦X，交替控罪指他和X性交，而他知道X是他的親妹；他亦被控於2019年某日在東涌住所，和2020年10月30日在東涌某大廈的樓梯，和X肛交。X案發時介乎13至14歲。

陪審團早前裁定，被告涉及2020年的非法肛交罪成立，其他控罪則不成立。

父母案發後指X講大話 表明將放棄對X的監護權

法官判刑時透露，被告有過度活躍症和輕度智障。他曾在特殊學校就讀，亦曾因偷竊和非禮院舍職員，被判入更生中心。報告又指，被告在會見心理學家時，指X說謊，強調己清白。報告認為，被告重犯的風險高。

此外，報告亦顯示，父母對X冷淡，對她的關注是六名子女中最少。父母在案發後指責X講大話，覺得她為家人帶來麻煩，表明將放棄對X的監護權。X事後感焦慮，覺得所有男性都想跟她發生性行為。她情緒低落，有自殘行為，報告評估她需接受心理輔導。

法官判刑時指，被告的智力水平有限，或不知X不同意性交。但法官強調，亦需考慮X案發時年僅14歲，被告在案中亦沒有使用安全套，增加X感染性病的風險。

被告曾被指摸另外兩名胞妹的私處

法官亦指，被告不但非初犯，亦曾於2012年被指摸另外兩名胞妹的私處。法官指，非禮指控他侵犯另外兩名胞妹，但認為被告應該知道牽涉性罪行的嚴重性。法官指被告沒有悔意，最判他監禁27個月。

案情指，涉案家庭因有子女被疏忽照顧等問題，社署於2003年已介入。而X於2006年出生後，被社署安排到寄養家庭居住。於2019年，她被安排到一個兒童之家生活，間中會返回原本的家庭。

被裁定罪成控罪指，X於案發日返家居住。她陪同胞姐上班後，在單位外遇到被告，遭拉入後樓梯。被告脫去其短褲和內褲，和她肛交。

案件編號：HCCC181/2021