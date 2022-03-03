涉管有汽油彈原料 4男子被控管有爆炸品等罪　還柙候訊

4名男子涉於2019年8月在沙田一帶遭截查，警方在他們的手推車上發現壘球棍等，另在涉案工廈兩個單位發現懷疑汽油彈原料等物品。4人在事隔逾2年後，被起訴在公眾地方管有攻擊性武器、管有爆炸品及無牌管有無線電通訊器具等共6罪，今（3日）被解致沙田法院提堂。控方申請毋須答辯，押後至4月14日再訊，以待準備文件轉介至區域法院，四人需繼續還柙管看管。



被告依次為林冠亨（32歲，廟宇職員）、談兆衡（27歲，工程師助理）、張子龍（34歲，商人）及吳敬賢（34歲，售貨員），同面對在公眾地方管有攻擊性武器、屬交替控罪的管有物品意圖毀壞財產及無牌管有無線電通訊器具共三罪。三人被指於2019年8月1日，在沙田喜利佳工業大廈外㘭背灣街的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜24 支行山杖及 10 支球棒；及没有行政長官會同行政會議或電訊管理局局長批給或設立的適當牌照，而管有作無線電通訊之用的器具，即14部無線通訊機。

其中一名被告申請保釋被拒

林冠享及張子龍另面對管有爆炸品及管有物品意國毀壞或摧毀財產兩罪，指兩人於或約於同日，在沙田金豪工業大廈第一座10樓一工作室，明知而管有、保管或控制屬於爆炸品的物品，即11個煙霧餅内含氣酸鉀和氯化銨的混合物；及保管3罐噴漆。

張子龍另被控一項管有物品意圖毀壞或損壞財產，指他於同日在喜利佳工業大廈2樓R室，保管1根藤條、3罐噴漆、3個模板、1 個装有白汽油的玻璃瓶、7個瓶、1支油、數包糖、洗衣粉、麵粉、橡皮筋和廚房毛巾。

被告談兆衡今透過代表律師，申請保釋，但遭裁判官拒絶。

案件編號：STCC 410/ 2022