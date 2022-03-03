私院送走轉染疫洗腎病人去公院　私院聯會：主治非確診者惟轉介少

疫情嚴峻，公立醫院「爆煲」，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇批評私家醫院經常將快速測試呈陽性、但有醫療需要的病人，轉介到公立醫院進行有關醫療程序，如洗腎等，進一步加劇公院壓力，直斥做法「不道德（morally wrong）」，醫院管理局表示，從私院接收檢測陽性的洗腎病人達60人。

身兼私家醫院聯會主席的聖保祿醫院醫務行政總監何兆煒反駁稱，將染疫病人轉介至公院是與醫院管理局的默契，反問「冇負壓房又去處理（病人），如果佢傳咗畀隔離啲病人或者同事，如果醫院被人告又點呢？」

他坦言向醫管局借出的20張病床仍未用盡，而醫管局現階段已無睱處理非緊急手術等個案，政府或因財務考量，只想轉介收費較便宜的個案，令私院收到的個案較少。

醫管局回覆查詢時指，目前公立醫院已識別出超過420名合適病人，有待私院接收，當中包括冠心病病人、腸癌手術病人、需要癌症放射治療、及分娩服務的病人；另有70名正接受復康治療及療養住院服務的非新冠病人，已獲轉至7間私家醫院接受治療。



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何兆煒表示，昨夜留意到袁國勇對私院的抨擊後，便主動致電袁國勇，才得悉一名在私家醫院洗腎的病人，因為檢測結果對病毒呈陽性，被轉介到瑪麗醫院洗腎，加劇本已迫爆的瑪麗醫院的壓力，何形容對方「好勞氣」。

何：除非不用隔離病房收患者 否則私院放寬準則

何反駁指，不能以公院模式看待私院運作，「你冇負壓房又去處理（病人），如果佢傳咗畀隔離啲病人或者同事，如果醫院被人告又點呢？」他認為，除非衞生署轄下的科學委員會明言不需以隔離病房接收確診者，否則私院難以放寬相關準則。他又形容轉介染疫病人到公院，是私院與醫管局的「默契」，但坦言今次事件凸顯雙方溝通不足，需要反省。

香港私家醫院聯會主席、聖保祿醫院醫務行政總監何兆煒。（資料圖片／余俊亮攝）

他續指，聖保祿醫院過去一直有與醫管局合作，以優惠價錢為公院病人洗腎，惟疫情間曾有腎病病人染疫，最終要送回東區醫院治療，亦曾有洗腎病人成為密切接觸者，惟公院無力接收，只能「升級」至收費較貴的單人病房洗腎，以免導致院內傳播，將會因應每個個案情況安排。

何兆煒又指，在第二、三波疫情開始，聖保祿醫院已與醫管局合作，制訂六七個計劃，接收非確診病人，如骨裂、剖腹生產、膀光鏡等，但相關計劃早前已暫停，該院已向醫管局提出重啟相關計劃，而等待接受手術的病人更易轉介，惟他表示「最近（醫管局）連呢啲都唔得閑理喇，（只講）總之我𠵱家要床」，因此相關計劃便不了了之。

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他續說，聖保祿最終亦撥出20張成人病床和部分兒童病房接收公院轉介的病人，「但佢又受制於政府或醫管局嘅財務安排，佢唔可以承擔好複雜嘅成本，咁就只可以……最近同我哋講就（轉介）低成本嘅病人」，因此至今只接收了十多名公院外科手術復康病人，形容「唔係好多」，「我哋都唔係太了解，照計嗰啲（復康）病人都係有㗎。」

對於中文大學醫院宣布正增設「新冠肺炎病房」，何兆煒表示，他早前已研究過聖保祿醫院的結構和設計，加上所有病房亦正接收病人，認為增加負壓病房做法並不可行，亦預料難有其他私院跟隨。

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醫管局總行政經理李立業昨日在疫情記者會中表示，公院病人轉介往私院洗腎，需先做檢測，陽性患者一般需送返公院治療。他希望放寬確診者康復指條件後，私院能盡早接收相關病人洗腎，並透露現時約有60名病人染疫需轉往公院治療。

他今午再在疫情記者會補充指，公院病人的隔離設施有限，正研究增加可洗血的設備，並會找方法在社區隔離設施為染疫患者洗腎，並安排點對點交通。

食物及衞生局副局長徐德義亦表示，私院可在疫情下，協助處理非緊急及非新冠病人，令醫管局有更多能力處理更嚴重個案和確診者，認為私院亦可協助做門診病人的服務，為腹瀉、微燒等輕症病人問診，配藥等。在腎病病人方面，希望私院可接收更多已從疫情康復的腎病病人，以減輕醫管局的負擔，當局已就此與私院商討。

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對於有指，私院接收的病人數量很少，醫院管理局回覆查詢時指，目前公立醫院已識別出超過420名合適病人，相關醫院的聯絡人已提供予私家醫院， 以便雙方可以直接聯絡安排病人轉介事宜，當中包括冠心病病人、腸癌手術病人、需要癌症放射治療、及分娩服務的病人；另有70名正接受復康治療及療養住院服務的非新冠病人，已獲轉至7間私家醫院接受治療。

《香港01》亦向多間私家醫院查詢，會否考慮袁國勇的接收染疫病人建議，以及增加床位接收非新冠病人。司徒拔道港安醫院表示，已因應疫情特別劃出空間，為發燒、出現病徵的病人提供預約門診服務，過去兩周已有270名求診者確診，又指，受醫院規模、空間、設施及人手等客觀條件所限，暫未有計劃開設「新冠病房」，但早前已向醫管局提供可撥出約10%病床接收港島公立醫院非新冠病人，初步討論可以提供住院和手術治療等服務，現正就相關細節與有關部門作密切商討，期望可於本月中開始接收公立醫院病人。

荃灣港安醫院亦指，在第五波疫情下，已為1,700確診者提供處方藥物和基本治療，並正持續接收由天水圍醫院、屯門醫院、博愛醫院、北大嶼山醫院、瑪嘉烈醫院、明愛醫院、仁濟醫院及沙田醫院等8間醫院轉介的個案，當中21名病人已轉到本院並得到適切的住院治療，病人介乎20至98歲，大部分為長者，涉及骨科、心臟科、老人及內科等。

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養和醫院則表示，會在顧全非染疫病人安全的情況下，繼續為一些正在院內接受常規治療的確診者提供適切的治療方面，並正積極接收公院轉介的非染疫病人，本周已為轉介到養和的心血管病人及癌症病人進行緊急手術，會繼續與醫管局商討，透過其他可行方案，盡力支援公院。

仁安醫院則表示，將會再増撥20張床接收公立醫院非新冠病人，幫助舒緩公營醫療的壓力，明日（4日）將與醫管局商討細節。

港怡醫院表示，該院已向醫管局借出床位，初期會先接收非新冠病人，包括中風或心臟衰竭病人的復康個案，以及需要接受冠狀動脈介入治療的病人，強調無為出院時間設限。該院亦正安排支援，為需要長期輸血的兒童及成人病人提供輸血服務，以及為癌症、產科病人提供相關治療或服務，並指研究可進一步支援公立醫院的範疇，同時為所有病人提供安全的環境。

至於檢測陽性病人方面，港怡表示，有發燒或呼吸道感染症狀的病人會被安排在指定區域作篩檢及接受治療，醫院亦會按需要，建議病人進行核酸檢測。