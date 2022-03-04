最新疫情｜九龍城德朗邨德琦樓德珊樓污水陽性　今午一時圍封強檢

本港疫情持續嚴峻，周四（3日）新增56827宗確診，再創單日新高，更連續兩日突破5萬大關。第五波疫情以來至今累計逾28萬人確診，單日再呈報百多人死亡。

南下協助抗疫的國家衞健委專家組組長梁萬年表示，本港目前的重中之重，是要將抗疫資源和精力集中在防止長者等群體人士感染，另院舍的工作人員閉環管理，「可能要進一步發力」；政府專家顧問袁國勇則估計，只餘兩至三成院舍長者未受感染，認位長者打針的最好時機已過，形容長者在今波疫情要付出很大代價，籲盡快接種疫苗。

多家巴士公司約100條巴士條今日起會暫停行駛，公共交通服務再進一步削減。



▼3月3日 沙田圍乙明村明耀樓圍封強制檢測▼



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【13:09】政府宣布，九龍城德朗邨德珊樓、德琦樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域圍封強檢。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午八時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

同邨的德瑩樓昨日下午5時起被列為「受限區域」，今日中午約12時完成強檢行動，期間約1503人接受檢測，當中發現230宗初步陽性檢測個案和40宗檢測結果為不確定個案，衞生防護中心會安排跟進。

【12:40】本港新冠肺炎疫情嚴峻，多個行業亦受重創。中華電力今日（4日）表示，推出「中小企延繳電費計劃」，讓餐飲及零售業中小企客戶延期繳交電費兩個月。中小企可於3月7日起於網上申請延期繳付電費，成功獲審批可延期兩個月繳付最多3期電費，即今年3月至5月需繳付的電費，可延期於5月至7月繳交。

【11:55】本港新冠肺炎疫情肆虐，各區亦出現確診者。天水圍天耀邨耀泰樓昨（3日）起圍封強檢，港府今日（4日）公布，圍封行動於今日早上10時15分完成。當局指行動期間約1,320名身處大廈內的人士接受檢測，當中發現232宗初步陽性檢測個案和23宗檢測結果為不確定的個案，即住戶初步陽性比率約17.6%。

【11:51】第五波疫情仍未見頂，政府早前宣布，選出9個地點興建臨時社區隔離及治療設施。政府今日（4日）表示，落馬洲河套區的臨時醫時及隔離設施合共可提供1.1萬個床位，為盡快建成有關項目，政務司司長李家超行使緊急法，在河套區興建臨時橋樑連接深圳邊境，讓物資可以在最短時間點對點運容工地，令工程早日完工。

【11:12】康文署今日（4日）宣布，原定四至五月在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2022」活動將會取消。活動由香港長洲太平清醮值理會（值理會）及康文署合辦，籌備委員會詳細商議後決定取消活動，以避免人流聚集，減低社交接觸和2019冠狀病毒病在社區傳播的風險。取消的活動包括搶包山訓練、搶包山選拔賽、攀爬嘉年華及搶包山比賽。

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【10:47】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇估計，本港有7至8成院舍長者或已感染新冠病毒。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝表示，院舍業界爆疫情況已近乎「全軍覆沒」，人手也十分短缺，有確診但病徵輕微的員工，甚至自動請纓回院舍照顧長者。

【10:19】本港昨錄得56,827宗確診再創新高，第五波衝擊下死亡個案更破千。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，無科學根據顯示確診者不能打針，直言如長者不幸染疫，退燒後一個月後亦可打針，並指無人會檢測到陰性才可接種。

【09:44】百佳超級市場及香港屈臣氏宣佈即日起對部分產品及藥物進行限購。百佳表示，由即日起對部分產品實施限購，包括米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每位顧客單一交易每個貨品類別限購五件。至於屈臣氏方面，亦由即日起對全線止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購五件。

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▼3月3日 九龍城德朗邨德瑩樓圍封強制檢測▼



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▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼



▼3月3日 啟德隔離設施興建地盤▼



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▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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▼3月3日 明愛醫院停車場設凍櫃擺放遺體▼



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▼3月3日 港鐵服務受影響逐漸擴大▼



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▼3月2日，青衣美景花園第11座圍封強檢▼

