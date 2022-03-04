最新疫情｜康文署宣布取消原定4至5月長洲「包山嘉年華2022」

本港疫情持續嚴峻，周四（3日）新增56827宗確診，再創單日新高，更連續兩日突破5萬大關。第五波疫情以來至今累計逾28萬人確診，單日再呈報百多人死亡。

南下協助抗疫的國家衞健委專家組組長梁萬年表示，本港目前的重中之重，是要將抗疫資源和精力集中在防止長者等群體人士感染，另院舍的工作人員閉環管理，「可能要進一步發力」；政府專家顧問袁國勇則估計，只餘兩至三成院舍長者未受感染，認位長者打針的最好時機已過，形容長者在今波疫情要付出很大代價，籲盡快接種疫苗。

多家巴士公司約100條巴士條今日起會暫停行駛，公共交通服務再進一步削減。



▼3月3日 沙田圍乙明村明耀樓圍封強制檢測▼



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【11:12】康文署今日（4日）宣布，原定四至五月在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2022」活動將會取消。活動由香港長洲太平清醮值理會（值理會）及康文署合辦，籌備委員會詳細商議後決定取消活動，以避免人流聚集，減低社交接觸和2019冠狀病毒病在社區傳播的風險。取消的活動包括搶包山訓練、搶包山選拔賽、攀爬嘉年華及搶包山比賽。

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【10:47】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇估計，本港有7至8成院舍長者或已感染新冠病毒。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝表示，院舍業界爆疫情況已近乎「全軍覆沒」，人手也十分短缺，有確診但病徵輕微的員工，甚至自動請纓回院舍照顧長者。

【10:19】本港昨錄得56,827宗確診再創新高，第五波衝擊下死亡個案更破千。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，無科學根據顯示確診者不能打針，直言如長者不幸染疫，退燒後一個月後亦可打針，並指無人會檢測到陰性才可接種。

【09:44】百佳超級市場及香港屈臣氏宣佈即日起對部分產品及藥物進行限購。百佳表示，由即日起對部分產品實施限購，包括米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每位顧客單一交易每個貨品類別限購五件。至於屈臣氏方面，亦由即日起對全線止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購五件。

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▼3月3日 九龍城德朗邨德瑩樓圍封強制檢測▼



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▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼



▼3月3日 啟德隔離設施興建地盤▼



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▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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▼3月3日 明愛醫院停車場設凍櫃擺放遺體▼



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▼3月3日 港鐵服務受影響逐漸擴大▼



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▼3月2日，青衣美景花園第11座圍封強檢▼

