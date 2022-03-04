最新疫情｜約4%港人已確診　專家料全港院舍長者僅三成人未中招

本港疫情持續嚴峻，周四（3日）新增56827宗確診，再創單日新高，更連續兩日突破5萬大關。第五波疫情以來至今累計逾28萬人確診，單日再呈報百多人死亡。
南下協助抗疫的國家衞健委專家組組長梁萬年表示，本港目前的重中之重，是要將抗疫資源和精力集中在防止長者等群體人士感染，另院舍的工作人員閉環管理，「可能要進一步發力」；政府專家顧問袁國勇則估計，只餘兩至三成院舍長者未受感染，認位長者打針的最好時機已過，形容長者在今波疫情要付出很大代價，籲盡快接種疫苗。
多家巴士公司約100條巴士條今日起會暫停行駛，公共交通服務再進一步削減。
▼3月3日 沙田圍乙明村明耀樓圍封強制檢測▼
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▼3月3日 九龍城德朗邨德瑩樓圍封強制檢測▼
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▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼
▼3月3日 啟德隔離設施興建地盤▼
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▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼
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▼3月3日 明愛醫院停車場設凍櫃擺放遺體▼
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▼3月3日 港鐵服務受影響逐漸擴大▼
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▼3月2日，青衣美景花園第11座圍封強檢▼
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