最新疫情｜約4%港人已確診　專家料全港院舍長者僅三成人未中招

本港疫情持續嚴峻，周四（3日）新增56827宗確診，再創單日新高，更連續兩日突破5萬大關。第五波疫情以來至今累計逾28萬人確診，單日再呈報百多人死亡。

南下協助抗疫的國家衞健委專家組組長梁萬年表示，本港目前的重中之重，是要將抗疫資源和精力集中在防止長者等群體人士感染，另院舍的工作人員閉環管理，「可能要進一步發力」；政府專家顧問袁國勇則估計，只餘兩至三成院舍長者未受感染，認位長者打針的最好時機已過，形容長者在今波疫情要付出很大代價，籲盡快接種疫苗。

多家巴士公司約100條巴士條今日起會暫停行駛，公共交通服務再進一步削減。



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