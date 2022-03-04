疫情最新｜行政長官辦公室主任陳國基家人快測陽性　陳檢測陰性

本港今日新增52523宗確診個案，較昨日56827宗個案稍為回落，亦增多136人死亡，第五波疫情至今，已累計有72%安老院舍已出現個案或有爆發情況。本港疫情逾兩年來染疫人數累計已達403,080宗。

衞生署稍後推出的市民自我呈報快速測試陽性結果的平台，會有追溯期，於2月26日或之後用快測呈陽性的人可用此平台呈報，推出時會詳細交代細節，會用短訊發送病假紙等資料，因技術細節較複雜，當完成後會盡快推出。



▼3月4日 城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼



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【19:38】行政長官辦公室發言人表示，行政長官辦公室主任陳國基的一名同住家人今日進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陽性。陳國基及其他同住家人的新冠病毒抗原快速測試結果均為陰性。衞生署衞生防護中心經評估後將陳國基及其餘家人列為密切接觸者，他們將按「居安抗疫」計劃，在家進行家居檢疫。檢疫期間，陳國基會在家工作。

行政長官辦公室主任陳國基的一名同住家人快速測試結果為陽性，陳本人為陰性。（資料圖片)

將軍澳嘉悅。(資料圖片)

【19:05】將軍澳豪宅嘉悅第1座及第2座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局宣布自晚上7時起為指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

政府將於受限區域內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。

【18:36】本港疫情持續嚴峻，港府今（4日）表示，繼續賦權註冊醫生於本月5日至18日的兩周內，強制任何按其臨床判斷懷疑已染上新冠病毒人士，於「檢測期限」內接受檢測，並就相關指明刊憲。

港府發言人提醒，在書面指示下的受檢人士屬懷疑染病者，不應前往流動採樣站及社區檢測中心進行檢測。為減低傳播風險，相關人士在等候檢測結果期間應盡量留在家中，不要外出。

【18:27】第五波疫情下，全城人流稀少，不少食肆「拍烏蠅」及人手不足下，都宣布停業。Pizza Hut今日（4日）宣布，即日起部分分店會暫停營業，涉及28間分店。而譚仔及譚仔3個亦分別有6間及27間今日停開，大部分涉及確診個案，而部分分店亦只提供外賣服務。市民光顧前可以留意各食肆公布的營業時間，以免「摸門釘」。

【17:07】衞生署稍後推出的市民自我呈報快速測試陽性結果的平台，會有追溯期，稍後可提供資料，於2月26日或之後用快測呈陽性可用此平台呈報，推出時會詳細交代細節，會用短訊發送病假紙等資料，因技術細節較複雜，當完成後會盡快推出。

▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



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【16:57】本港疫情嚴峻，位於啟德郵輪碼頭內的長者暫託中心完工，勞工及福利局局長羅致光今日（4日）視察暫託中心，他指中心可提供1200個床位於輕症及康復長者，希望可以紓緩公立醫院病床壓力，為重症患者提供治療。外界關注政府以3萬元聘內地「救兵」，羅致光解釋，本地及內地護理員薪酬一致，會他們提供3日「雞精班」培訓，內地人員將分批到港，相信首批可以本周內抵達。

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【16:48】因應老人院舍多爆發個案，鼓勵長者，尤其居院舍院友打針，防感染及爆發，就院友接種疫苗，衞生防護中心諮詢科學委員會後，決定接種科興院友第一針及第二針由28日可減至21日，復必泰 維持相隔21日，院友康復後4星期可再接種疫苗。

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【16:44】衞生署本周初曾指，市民自我呈報的快速測試平台現原會於本周內推出，但衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，平台仍由衛生署的資訊部門同事籌備中，涉複雜細節，預期開放初期會有大量市民呈報，故需要完善，免混亂，包括身分認證，故需時處理。

▼3月4日 順豐3月5日起暫停上門收派服務▼



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【16:37】今增52523宗個案，其中本地個案52512宗，第5波逾39萬449宗個案，院舍個案昨增46間院舍出現個案或爆發情況，當中34 間安老院。增136名病人離世，涉及76男 及60女，年齡介乎29至102歲。

三名較年輕過身病人：

1)55歲女士，有長期病患，住院舍，3月2日下午到明愛急症室，肺炎、氣促、發燒，3月3凌晨3時離世。

2)57歲女士，也是住院舍，有患癌症記錄，2月23下午去瑪麗醫院急症室，氣促、發燒，入院後3月3死。

3)29歲男士，住殘疾院舍， 2月23晚上到瑪嘉烈醫院急症室，發燒及氣促，3月3日死亡。

【15:22】第五波疫情嚴峻，院舍逐一爆疫，不少院舍人手短缺。政府由本月1日起有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，社署同時緊急試行由內地直接聘用1,000名臨時合約護理員，為期三個月，平均月薪連津貼約3萬元，「重金」之下有成效，據了解，首批20名內地護理員將會周末來港，之後上一周「雞精班」式培訓，最快下周末可到兩個體育館設立暫託中心工作。



除了內地援兵，也有本地受訓護理員在這個時刻應徵到暫託中心。其中由九龍樂善堂營運的石硤尾公園體育館暫託中心，據悉也招募到30名本地護理員。

【14:54】第五波疫情嚴峻，限聚令收緊至兩人。警方昨日（3日）更表示，為免市民進行「驚螯打小人」活動聚集，指與相關經營者達成共識，期間不會營業，並預告驚螯期間會嚴厲執法。



記者今日（4日）到鵝頸橋一帶視察，平日打小人檔口的位置已被警方用膠帶圍封，並有警員站崗；擺檔30多年的黃女士指驚螯期間不能營業預計會少數萬元生意，又提到為應對疫情，已轉型網上打小人服務，疫情期間幫補了不少生意。

▼3月4日 鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼



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【13:09】政府宣布，九龍城德朗邨德珊樓、德琦樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域圍封強檢。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午八時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

同邨的德瑩樓昨日下午5時起被列為「受限區域」，今日中午約12時完成強檢行動，期間約1503人接受檢測，當中發現230宗初步陽性檢測個案和40宗檢測結果為不確定個案，衞生防護中心會安排跟進。

【12:40】本港新冠肺炎疫情嚴峻，多個行業亦受重創。中華電力今日（4日）表示，推出「中小企延繳電費計劃」，讓餐飲及零售業中小企客戶延期繳交電費兩個月。中小企可於3月7日起於網上申請延期繳付電費，成功獲審批可延期兩個月繳付最多3期電費，即今年3月至5月需繳付的電費，可延期於5月至7月繳交。

【11:55】本港新冠肺炎疫情肆虐，各區亦出現確診者。天水圍天耀邨耀泰樓昨（3日）起圍封強檢，港府今日（4日）公布，圍封行動於今日早上10時15分完成。當局指行動期間約1,320名身處大廈內的人士接受檢測，當中發現232宗初步陽性檢測個案和23宗檢測結果為不確定的個案，即住戶初步陽性比率約17.6%。

【11:51】第五波疫情仍未見頂，政府早前宣布，選出9個地點興建臨時社區隔離及治療設施。政府今日（4日）表示，落馬洲河套區的臨時醫時及隔離設施合共可提供1.1萬個床位，為盡快建成有關項目，政務司司長李家超行使緊急法，在河套區興建臨時橋樑連接深圳邊境，讓物資可以在最短時間點對點運容工地，令工程早日完工。

【11:12】康文署今日（4日）宣布，原定四至五月在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2022」活動將會取消。活動由香港長洲太平清醮值理會（值理會）及康文署合辦，籌備委員會詳細商議後決定取消活動，以避免人流聚集，減低社交接觸和2019冠狀病毒病在社區傳播的風險。取消的活動包括搶包山訓練、搶包山選拔賽、攀爬嘉年華及搶包山比賽。

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【10:47】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇估計，本港有7至8成院舍長者或已感染新冠病毒。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝表示，院舍業界爆疫情況已近乎「全軍覆沒」，人手也十分短缺，有確診但病徵輕微的員工，甚至自動請纓回院舍照顧長者。

【10:19】本港昨錄得56,827宗確診再創新高，第五波衝擊下死亡個案更破千。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，無科學根據顯示確診者不能打針，直言如長者不幸染疫，退燒後一個月後亦可打針，並指無人會檢測到陰性才可接種。

【09:44】百佳超級市場及香港屈臣氏宣佈即日起對部分產品及藥物進行限購。百佳表示，由即日起對部分產品實施限購，包括米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每位顧客單一交易每個貨品類別限購五件。至於屈臣氏方面，亦由即日起對全線止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購五件。

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▼3月3日 九龍城德朗邨德瑩樓圍封強制檢測▼



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▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼



▼3月3日 啟德隔離設施興建地盤▼



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▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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▼3月3日 明愛醫院停車場設凍櫃擺放遺體▼



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▼3月3日 港鐵服務受影響逐漸擴大▼



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▼3月2日，青衣美景花園第11座圍封強檢▼

