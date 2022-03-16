港大111周年｜光影投射節目鼓勵抗疫　張翔：堅信香港會安然無恙

今年是香港大學創校111周年，校方趁今日3月16日紀念建校奠基日，在晚上8時半播放錄製了光影投射節目供校大成員和香港市民觀賞，校方稱是鼓勵大家在疫情下的困難時期，展示出堅韌與頑强，時常懷抱希望。



校長張翔特別感謝醫護和公共衞生領域人員，和一衆前線工作者，讚揚他們維持公共交通服務、清潔城市，冒著健康風險、堅守崗位服務市民。「今夜，我們將點亮本部大樓，點燃希望之光，堅信香港會安然無恙！」



回望歷史，香港經歷了戰爭、淪陷和疫病爆發。每一次我們都戰勝了災難，並因此變得更強大，彰顯了 「獅子山精神」。 港大校長張翔

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光影投射本部大樓 為所有市民及抗疫人員打氣

光影投射節目於晚上8時30分於網上首播，為錄製節目，而非即場，以免吸引人群聚集。片長約15分鐘，據校方稱，期間可以看到五光十色的燈影，投射在本部大樓和校園内具標誌性的建築。

港大表示，光影除了照亮整個校園，「更希望可以將光影照耀至香港每一個角落，帶出光明與希望的正面訊息，為所有香港人及前線人員打氣」。

光影投射其中一幕，展示港大與市民一起「同心抗疫」。（港大圖片)

張翔：百年間港人都戰勝了戰爭、淪陷和疫病

校長張翔教授透過視像短片，感謝香港人一百多年來，支持大學、成就大學的發展。他尤其感謝廣大市民在疫情下這段艱難時期，為對抗新冠病毒作出的傑出貢獻。

他形容港大堅韌走過百年，同時間的香港經歷了戰爭、淪陷和疫病爆發，每一次市民都戰勝了災難，並因此變得更強大，彰顯了「獅子山精神」；而本部大樓正是這堅韌與頑強精神的象徵，裏面的陸佑堂經歷過兩次世界大戰，曾用作醫院，救護士兵和市民，現今陸佑堂成爲社區疫苗接種中心，服務香港市民，尤其是長者這些在疫情下特別需要保護的脆弱一群。

疫情之下，雖然未來仍充滿挑戰，但我們一定會看見隧道盡頭的曙光。 港大校長張翔

港大校長張翔也出現在投影上，他發言時提到香港過去經歷了戰爭、淪陷和疫病爆發， 每一次市民都戰勝了災難，並因此變得更強大，彰顯了「獅子山精神」。（港大圖片)

港大校長張翔於港大111周年啟動禮發言全文：

每年香港大學奠基日，我們為大學的成就而自豪，回顧港大的歷史，展望未來。

今天，藉港大 111 周年，感謝你們一直與大學同行。我特別要向在過去一個多世紀以來，一直支持及成就港大的香港人致敬。在疫情嚴峻的此刻，讓我們以感恩之心回饋你們對港大的衷誠支持。

回望歷史，香港經歷了戰爭、淪陷和疫病爆發。每一次我們都戰勝了災難，並因此變得更強大，彰顯了「獅子山精神」。

我現在身處的本部大樓，正代表了這種堅韌與頑強。1912 年落成的陸佑堂，曾經名為大禮堂，一直見證著歷史。它歷經了兩次世界大戰，也曾作為醫院救護士兵和市民。

今天，我們正在奮力對抗快速肆虐的病毒，這是一場特殊的戰爭，陸佑堂又再一次為香港人服務。最近 ，港大在這座歷史古蹟，設立了社區疫苗接種中心，為所有人特別是長者和弱勢群體，提供服務。

我要感謝所有為抗疫做出傑出貢獻的港大人，特別是前線醫護和公共衛生領域人員。我也要感謝這座城市裡冒著生命危險，堅守崗位的人們，包括為我們駕駛交通工具的司機，保持街道安全及整潔的工人，以及為我們提供膳食的餐飲服務員。

最後，我要向每一位香港人致敬！無論是生於香港，還是離鄉別井、遠渡來到這裡工作和生活的人。疫情之下，雖然未來仍充滿挑戰，但我們一定會看見隧道盡頭的曙光。

今夜，我們將點亮本部大樓，點燃希望之光，堅信香港會安然無恙！

讓我們凝心聚力。願這束光，祝福大家。