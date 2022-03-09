昔日管理職場戰友，是老人科專科醫生背景，前年轉職在大學教書。近日眼見安老院舍新冠疫苗接種率其低，他親自參與往安老院舍打針，及後更幫忙安排其他私家醫生，及護士組隊到安老院舍替長者接種疫苗。到後來，他隨大學，帶著一群學生，到彩榮路的社區隔離設施照顧確診的長者。問他為什麼如此做，他說只想在抗疫中，能盡一分力，為香港人服務。

撰文：醫院管理局策略及發展總監李夏茵醫生



同時，大部分已往私人執業的舊同學紛紛主動接觸政府，願意參加幫院舍接種疫苗的計劃，覺得自己有責任回歸社會。有些退了休的醫生護士也紛紛回巢，走到安老院舍，不問回報，真真正正用最到位的方法去保護社會上的銀髪一族。

有更令人感動的故事。退了休，本已退下火線的顧問醫生，勇敢地回到前線，重披戰衣，到亞博社區治療設施看顧確診的安老院舍長者。此外，亦有退休同事回來提供電話遙距服務，希望替確診人士提供適當健康建議。

醫管局護訊鈴就新冠疫情，需要短時間之內增加電話熱線服務，社區康健中心二話不說，提出支援，外借護士幫忙增加護訊鈴服務，從不托手踭。許多同工默默地奉獻努力，為的不是掌聲，而是真心希望在香港危難的時候，能夠為自己成長的地方出一分力。

社會上仍然有許多有心人，集合這些人的力量和心力，效果一定會更好，應該可以更有所為。在這種非常時期，許多有心、有能力的人本著初心而站出來，重點是要有一個具魅力、說服力的人帶領和集合這股力量，轉化成實際行動，這當中，需要很大的信任，很強的堅持，和很多的無私。期望我們能夠真正的團結上下一心，不再互相指責，凝聚眾志力量，發揮更大的力量，更大的影響力。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

