古洞北公營房屋申放寬地積比　12幢住宅涉9220伙　最快2026年落成

根據房屋委員會最新的公屋輪候冊數字，一般申請者的平均輪候時間為6年，創下23年新高。房委會近日去城規會申請，放寬鄰近港鐵古洞北站的公營房屋項目的地積比和高度限制，興建12幢介乎40至42層高的綜合大樓和兩幢非住用樓宇，預料可提供9,220伙住宅單位，項目最快本年度動工，預料會在2026至2028分階段落成。



根據申請文件，古洞北19區公營房屋選址鄰近港鐵擬建古洞北站，地盤總面積達6.87公頃。房委會申請放寬古洞北新發展區第19區公營房屋的最高總地積比由5倍增加至6.25倍，當中住用的地積比為5.6倍，非住用則是0.65倍，合共增幅為25%，而西部的高度限制由則主水平基準上135米增至151米，增幅為11.9%，東部的高度限制則由130米增至146米，增幅為12.3%。

擬議項目將興建14幢樓宇，當中12幢為綜合用途，首6幢位於西部，其餘6幢則座落在東部，介乎40至42層高，全部設有1至4層平台，涉及9,220個住宅單位，預料可容納2.27萬人。12幢綜合大樓底層將會興建4所幼稚園，每所有6間課室、零售商舖，以及安老和殘疾人士院舍等社福設施。

地盤另設兩幢非住用大樓，包括一個公眾街市和停車場，整個地盤竣工後，預料可提供1,573個停車位，當中859個為私家車車位、62個為電單位車位，另設615個單車泊車位。項目亦會預留至少30%空間為綠化地帶，並會設有兒童遊樂場、兩個籃球場和三個羽毛場等。

申請文件表示，該地盤的地基工程計劃在2022/23年度動工，項目將會分為1A、1B和2期三個階段，預料會在2026/27和2027/28陸續落成。

房委會表示，擬議的增加發展密度將配合2020年施政報告的建議，提供約5%總住用樓面面積的處所，用作社福用途，及按更新的《香港規劃標準與準則》所訂的上限，提供附屬泊車設施。