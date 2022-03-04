封區｜九龍城德朗邨德琦樓、德珊樓污水呈陽性　今午起圍封檢測

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區亦出現確診個案。港府表示，由於九龍城德朗邨德琦樓及德珊樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定今日（4日）就相關區域作出限制與檢測宣告。

當局指，受檢人士須在其處所等候，直至大廈內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，才可離開其處所。政府目標是在明日（5日）約中午12時完成兩幢大廈的圍封行動。不過視乎檢測結果，行動或會延長。



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港府今日下午1時起，於德朗邨德琦樓及德珊樓進行圍封行動。當局將設立臨時採樣站，並要求兩幢大廈的受檢人士於今日晚上8時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

當局又指，如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在大廈內會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開，而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。若有僱員因圍封行動而未能上班，當局呼籲僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

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2月19日至3月4日期間 曾身處兩大廈逾2小時須強檢

另外，當局指根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月19日至3月4日期間內曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在行動開始生效時不在大廈內，亦須在3月6日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

當局呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。

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