打小人檔主推網上服務應對疫情　驚螯不能開檔料失數萬元生意

第五波疫情嚴峻，限聚令收緊至兩人。警方昨日（3日）更表示，為免市民進行「驚螯打小人」活動聚集，指與相關經營者達成共識，期間不會營業，並預告驚螯期間會嚴厲執法。

記者今日（4日）到鵝頸橋一帶視察，平日打小人檔口的位置已被警方用膠帶圍封，並有警員站崗；擺檔30多年的黃女士指驚螯期間不能營業預計會少數萬元生意，又提到為應對疫情，已轉型網上打小人服務，疫情期間幫補了不少生意。



▼3月4日 鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼



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記者中午到鵝頸橋視察，發現平日有檔口打小人的位置已被警方用膠帶圍起，並有警員站崗，及以揚聲器播放錄音，提醒市民遵守防疫規例。

於鵝頸橋擺檔30多年的黃女士，雖然今日未能開檔，但亦有回到檔口附近，她指是首次未能於驚螯開檔，驚螯是一年當中最多生意，「驚螯年年都好多人，平時驚螯搵到幾萬㗎」，對比平日生意，近期只是剛剛好夠錢「開飯搭車」，甚至有時冇生意，驚螯未能開檔令收入大減，不過亦無奈表示面對疫情沒有辦法，「唔可以對抗啲新冠病毒嘅」。

黃女士又提到，驚螯未能開檔唯有變陣，於驚螯前後接更多生意，提到不少熱客都已預約於驚螯前後打小人，「有啲熱客都book咗前後打，生客就通常驚螯打」；又提到，為應對疫情，更推出「WeChat打小人」，客人交待資料及過數後，她再於鵝頸橋為客人打小人，在疫情期間亦幫補了不少生意。

灣仔居民Harrld今日路過鵝頸橋，見到因防疫為由，打小人檔口都不能營業，感到十分驚訝，指平日路過亦未見很多人聚集打小人，認為當局應有更重要的事可做，例如投放更多人手為院舍長者接種疫苗。