美國停用Flowflex快測包　政府有派　代理稱針對包裝不涉產品安全

疫情持續，不少市民搶購快速抗原測試包防疫。美國食品及藥物監管局本月1日指出，一款名為「Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)」的快測包，並未獲得當局授權及核准，警告停用及回收。有當地傳媒報道，包括「Flowflex」在內的快測包，被驗出含有「疊氮化鈉」（sodium azide）的有毒化學物質，嚴重可能導致心悸。現時政府向指定群組免費派發的快測包中，有出現同款「Flowflex」品牌。

不過，食物及衞生局回覆查詢時則表示，有關產品現時尚未派發，政府正就有關報導向供應商跟進查詢。在情況未澄清前，不會派發該些產品。



本港代理商回覆指出，「Flowflex」有分藍色及白色包裝，藍色包裝因被指非法出口到美國，而遭美國食品及藥物監管局禁止出售，澄清事件不涉產品安全問題，藍色包裝快測包可在本港出售。



美國食品及藥物監管局日前表示，一款由ACON實驗測生產的「Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)」快速測試包，其測試並未獲當局授權及核准，擔心快測包會出現假陽性或假陰性結果，呼籲當地人民暫停使用，並要求廠商回收相關產品。

美國食品及藥物監管局警告，停用「Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)」快速測試包。（美國食品及藥物監管局網頁截圖）

攝取後會低血壓、頭暈、頭痛、心悸

當地傳媒報道，毒物中心接連收到報告，指包括Flowflex在內，BinaxNow、BD Veritor、Celltrion DiaTrust等多款快測包品牌，檢測溶液含有「疊氮化鈉」（sodium azide）的有毒化學物質，攝取後會出現低血壓、頭暈、頭痛、心悸等不良反應，亦有可能會刺激皮膚及眼鼻。

報道亦引述一名位於美國俄亥俄州，辛辛那提中心的臨床毒理學家戈特莫勒（Sheila Goertemoeller）研究，其團隊於去年11月起收到有人接觸快測包後人不適報告，估計全國55個毒物中心，累計有200宗個案，而當地一間兒童醫院就有38宗。

衞生署向指定群組派發

現時，本港衞生署會向指定群組免費派發9款快測包，當中包括「Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)」；市面上亦有售「Flowflex」快測包，據代理商網頁顯示，相關快測包獲瑞士日內瓦大學及丹麥哥本哈根大學醫學院進行的兩項獨立驗證研究，是市面上最準確的家用測試，並已取得美國食品及藥物管理局緊急使用授權。

本港有代理商出售「Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)」。（互聯網）

代理商：非安全問題 藍色包裝可在港出售

本港代理商Prenetics回覆查詢指出，美國食品藥物管理局就FlowFlex的聲明有誤會，強調聲明是指有關包裝，而非產品安全性。

Prenetics指出，聲明所提及的FlowFlex藍色包裝，被歐洲的貿易商非法出口到美國，藍色包裝並沒有美國食品藥物管理局 的授權在美國市場售賣，只有白色包裝獲授權。由於美國市場的行銷和銷售策略不同，因此有兩種不同的包裝，在香港出售的藍色包裝乃全球認可的快速抗原自我測試，現時為香港政府認可及派發的快速抗原測試包的品牌之一。