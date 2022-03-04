青少年周六起可預約打第二劑疫苗　染疫院舍長者康復四周後可打針

政府指經考慮專家就縮短接種新冠疫苗相隔時間的建議後，成人接種第二劑疫苗後3個月便可以接種第三劑。當局今日（4日）公布長者獲安排優先接種，60歲以上的長者周六（5日）起便可預約打第三針。5至17歲兒童及青少年接種首兩劑復必泰疫苗的間距，亦縮短至8星期，已打復必泰的青少年，周六起也可預約打第二針。



12歲或以上的免疫力弱人士，可預約在接種第三劑疫苗後，相隔三個月接種額外一劑，即第四劑疫苗。



另外，衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於記者會提到，由於院舍爆發情況嚴重，院友感染後死亡率高，未打針的院友染病康復後4星期，便可接種科興或復必泰疫苗，亦會縮短院友接種首針及第二針科興的間距，由一般的28日縮至21日。



▼3月1日 接種首劑疫苗人數突破600萬▼



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政府亦提升疫苗接種預約系統，讓相關群組的市民盡快預約接種第三劑疫苗。由於60或以上的人士感染後有較高患重症的風險及死亡率，他們獲安排優先接種。

由3月5日上午8時起接受以下群組預約

＊ 已接種兩劑科興或復必泰疫苗的60歲或以上人士，接種第三劑疫苗的時間由原本接種第二劑疫苗後6個月，縮短至3個月。

＊ 5至17歲兒童和青少年接種首兩劑復必泰疫苗的間距會由12星期縮短至8星期。新預約人士透過更新的網上預約系統，可同時預約接種第一劑復必泰疫苗和八星期後接種第二劑的時段。已預約或接種第一劑復必泰疫苗，而仍未滿8星期間距接種第二劑疫苗的兒童和青少年，亦可透過更新系統預約或更改第二劑接種時段。

＊ 12歲以下的免疫力弱兒童，可預約在接種首兩劑科興或復必泰疫苗後相隔四星期接種第三劑疫苗，只需當天帶同相關的醫生證明文件到指定的接種地點，以確認符合接種疫苗的資格。有關醫生證明文件的範本可於新冠疫苗專題網站下載。

▼2月16日 5至11歲兒童打復必泰疫苗首日▼



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由3月11日上午8時起接受以下群組預約

＊ 已接種兩劑疫苗的12至17歲青少年可預約接種第三劑疫苗。

＊ 曾接種兩劑科興疫苗的青少年，可於接種第二劑疫苗後三個月，接種科興或復必泰疫苗作為第三劑。

＊ 曾接種兩劑復必泰疫苗的青少年，則可於接種第二劑後五個月，接種復必泰疫苗為第三劑，但亦可按其個人選擇科興疫苗作為第三劑疫苗。

▼2月15日 3至4歲小童首日打科興疫苗▼



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由3月21日上午8時起接受以下群組預約

＊ 12歲或以上的免疫力弱人士，可預約在接種第三劑疫苗後相隔三個月接種額外一劑，即第四劑疫苗。接種當天需帶同相關的醫生證明文件到指定的接種地點，以確認符合接種疫苗的資格。如早前接種第三劑時已獲發有關醫生證明文件，接種人士可帶同仍處於有效期的文件前往接種。

另外，政府將安排已接種兩劑疫苗的18至59歲人士，於稍後時間透過網上預約系統預約於第二劑疫苗後三個月接種第三劑疫苗，有關安排將另行公布。