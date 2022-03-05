楊潤雄籲校方安排接種疫苗　視乎接種率有信心4月可恢復面授

疫情嚴峻，提高長者及小童的疫苗接種率為政府首要目標。教育局局長楊潤雄出席電台節目表示，3至11歲兒童是其中一個提升疫苗接種率的重點目標，呼籲校方安排學生接種疫苗，視乎人數，當局可以安排交通到接種中心接種疫苗，或安排外展服務，由醫護到學校為學生接種。



另外，又提到政府推出一系列防疫措施，有信心有助控制疫情，可在復活節假期後恢復面授。文憑試方面，楊潤雄指仍以4月22日為開考日期，如因疫情而延期或會影響學生升學，或會以評估機制代替文憑試成績，以往成績最高會去到第四級，今年會去到第五級。



楊潤雄表示，現時3至11歲群組是疫苗接種的重點目標，計劃開放更多途徑為他們接種疫苗。（資料圖片）

楊潤雄表示，現時3至11歲群組是疫苗接種的重點目標，計劃開放更多途徑為他們接種疫苗，例如學校20至30個學生，政府可出車帶他們到接種中心；如有約100學生，則可安排外展服務由衛生署醫生到校為學生接種疫苗，如校方有醫生相熟亦可自行安排。如部份學校例如幼稚園規模較細，未必有足夠空間安排外展到校，則可聯同附近其他學校，到中小學一同安排接種。

而學校下星期一起提早放暑假，楊潤雄指政府推出一系列防疫措施，有信心有助控制疫情，可在復活節假期後恢復面授，但具體仍要視乎疫情發展，當中整體接種率亦是考慮因素之一，強調不會因少數學生未能接種疫苗而不能上學。

文憑試方面，仍以4月22日為開考日期，提到如延期將會影響大學收生，有意到外地升學的學生更會可能因此趕不上報名日期，所有考生都會受影響，最壞情況如在6月2日仍未能開考，或會依考評局近年發展的評核系統，以學校成績取代考試，而自修生則唯有等下年再考；又提到如考生不幸被強檢隔離，指今年隔離措施不足，難以集中為他們安排考核，將會用考評局現有機制為學生評估，可以代替到文憑試成績，而最高成績亦會由以往第四級去到第五級。

對於幼稚園及學前預備班出現退學潮，楊潤雄指學生現時退學，之後再重返校園有可能要重新適應學習環境，希望家長深思是否值得。

又提到政府正努力籌備全民檢測，指當中不少細節需考慮，希望社會大眾給予少少時間等待。至於學校會被徵用為檢測站，楊潤雄教育局指已檢視500多間學校，會儘量配合，而學校被用作檢測站後，亦會恆常進行清潔，以及交還校舍前大規模清潔，以確保師生安全。