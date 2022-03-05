封區｜將軍澳嘉悅第1座及第2座今早解封　20宗初步陽性佔約2.4%

本港第五波疫情未見頂，政府昨日（4日）於將軍澳嘉悅第1座及第2座圍封強檢，並於今早約11時解封，其間約840名居民接受檢測，當中發現20宗初步陽性檢測個案，受檢居民初陽比率約2.4%。



▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



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政府昨晚7時圍封強檢將軍澳嘉悅第1座及第2座，今日上午約11時解封。其間約840名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現20宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

近一成單位無人應門

港府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約370戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2月19日至3月4日期間曾身處將軍澳嘉悅第1座及第2內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在大廈內，亦須於3月6日或之前接受強制檢測。

▼3月4日 沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼



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