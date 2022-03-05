封區｜將軍澳嘉悅、德朗邨德琦樓及德珊樓解封　共揪478宗初陽

本港第五波疫情未見頂，政府昨日（4日）於將軍澳嘉悅第1座及第2座圍封強檢，並於今早約11時解封，其間約840名居民接受檢測，當中發現20宗初步陽性檢測個案，受檢居民初陽比率約2.4%。



另外，九龍城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓昨日亦同被圍封強檢，並約於中午12時完成圍封行動，德琦樓發現233宗初步陽性檢測個案，初陽比率約15.1%，另有19宗不確定個案；德珊樓發現225宗初步陽性檢測個案，初陽比率約12.1%，另有34宗不確定個案；德璋樓發現283宗初步陽性檢測個案，初步陽性比率20.1％，另有28宗不確定個案。



沙田瀝源邨祿泉樓今日上午約10時30分解封，約980人接受了檢測，當中共發現210宗初步陽性檢測個案，佔21.4%，為有紀錄以來最高，另有18宗檢測結果不確定個案。



▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



+ 17

政府昨晚7時圍封強檢將軍澳嘉悅第1座及第2座，今日上午約11時解封。其間約840名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現20宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

嘉悅兩座近一成單位無人應門

港府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約370戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2月19日至3月4日期間曾身處將軍澳嘉悅第1座及第2內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在大廈內，亦須於3月6日或之前接受強制檢測。

▼3月4日 城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼



+ 7

另外，政府昨日圍封九龍城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓，並約於中午12時完成圍封行動。

德琦樓內有約1,540人接受檢測，當中發現233宗初步陽性和19宗檢測結果不確定，初陽比率約15.1%。港府曾派員到訪德琦樓約940戶，當中128戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

至於德珊樓則有約1,860名人受檢，當中發現225宗初步陽性和34宗檢測結果不確定，初陽比率約12.1%。港府曾派員到訪德珊樓約1,000戶，當中50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

德璋樓有約1406人接受了檢測，當中共發現283宗初步陽性檢測個案及28宗檢測結果不確定個案，初步陽性比率20.1％。此外，港府曾派員到訪約799戶，當中171戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

港府發言人又指，已向初步陽性檢測個案家庭提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2月19日至3月4日期間曾身處德琦樓、德珊樓及德璋樓超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在大廈內，亦須於3月6日或之前接受強制檢測。

▼3月4日 沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼



瀝源邨祿泉樓初步陽性比率21.4% 有紀錄以來最高

政府昨日圍封沙田瀝源邨祿泉樓強檢，並於今早約10時30分解封。當中約980人接受了檢測，共發現210宗初步陽性檢測個案及18宗檢測結果不確定個案，初步陽性比率佔21.4%，對比過往紀錄，是初步陽性比率最過的大廈，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。政府亦在「受限區域」內派員到訪約520戶，當中50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2月19日至3月4日期間曾身處瀝源邨祿泉樓超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在大廈內，亦須於3月6日或之前接受強制檢測。