封區｜德朗邨三廈、石籬邨石泰樓及麗閣邨麗萱樓污水陽性圍封強檢

第五波疫情嚴峻，持續有多幢大廈驗出污水樣本呈陽性，圍封強檢後揪出大量患者，其中九龍城德朗邨是重災區之一，九幢大廈已全部曾被圍封，最新為政府今午公佈圍封德珮樓、德瑜樓及德瑤樓，首兩幢大廈居民需於今晚8時前接受檢測，德瑤樓居民則於今晚10時前接受檢測。在所有人士有檢測結果前，受檢人士要留在處所內，以減少交叉感染風險。

港府亦宣布，下午4時起於葵涌石籬（一）邨石泰樓，以及深水埗麗閣邨麗萱樓，採取圍封檢測行動。港府發言人指，因兩大廈污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。



▼3月4日 城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼



+ 7

政府今日（5日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午1時起限制在九龍城德朗邨德珮樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（6日）約中午十二時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

​另外，德朗邨德瑜樓亦同一時間被圍封強檢，政府指目標是在明日上午約九時完成此行動。

政府發言人表示，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

▼3月5日 內地專家訪港考察抗疫工作▼



石籬邨石泰樓、麗閣邨麗萱樓污水樣本陽性

港府於下午4時再圍封兩廈，包括葵涌石籬邨石泰樓，但範圍不包括位於石泰樓地下的仁濟醫院董伯英幼稚園／幼兒中心；以及深水埗麗閣邨麗萱樓。港府發言人指，排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

港府續指，麗閣邨麗萱樓圍封行動，目標在明日（6日）上午約10時完成。石籬邨石泰樓行動則目標在明日下午約一時完成。當局會視乎檢測結果，行動或會延長。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

▼3月4日 第五波疫情下的市況▼

