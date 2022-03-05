疫情｜增37529宗確診　多220人亡　無打針死亡率比打兩針相差31倍

第五波疫情未止，今日（5日）公布新增37,529宗陽性個案，第五波累計個案逾42萬宗。過去24小時多150名病人死亡，追加呈報多70人死亡，共220人。昨日新增60間院舍有人感染，累計增至781間院舍涉確診個案。

當局研究死亡個案，無打針比已打兩針的整體死亡率相差31倍；80歲以上無打針死亡率高達8.6% 與無打針相差5倍。



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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日（5日）新增37,529宗陽性個案，當中6宗為輸入個案，本地個案高達37,623宗，累計個案突破42萬宗。第五波確診個案逾42萬宗。

增60間院舍有確診 涉428名院友及200名員

院舍爆發的情況持續，歐提到，昨日新增60間院舍出現個案或爆發情況，包括47間安老院、13間殘疾院舍，共628宗個案，涉428名院友及200名員工。

第五波疫情至今，全港有約781間院舍出現個案或爆發情況。現時，全港73%、即589間安老院舍均出現個案，涉及11,000名院友及3,100名員工。而在有個案的殘疾院舍則有129間，佔全港殘疾院舍64%，涉及3,300名院友及1,190名員工。

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第五波疫情至今 共1561人死亡

歐表示，第五波疫情至今，現時共有1,561死亡個案，死亡率0.36％、即每1000個案有36宗死亡個案。死者涉961男、600女，年齡介乎11個月至108歲，年齡中位數為85歲。

在上述的個案中，有1478宗死者年齡為60歲以上，佔整體死亡個案94.7%。在這些涉及長者個案中，有1073宗都是80歲或以上長者，佔整體死亡個案的68.7％。另外，有6宗是兒童個案， 其中4宗少於10歲；另有77宗死者年齡介乎18至59 歲，佔死亡個案4.9％。

上述的死亡個案中，有86.1％個案死者有慢性病，當中909宗涉及院舍院友，佔整體58.2%；而在院友死亡個案當中，則涉885名60歲以上長者。

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打兩針與無打針死亡率 相差31倍

歐續指，衞生防護中心就其中1341宗死亡個案作分析，有91.3%的死亡個案未完成疫苗接種。他表明，完成接種與未完成接種的人染疫，死亡率差大。

綜觀所有個案，未曾接種疫苗的人染疫，死亡率高達1.25%；反觀完成兩針接種，死亡率是0.04%，與未接種者的死亡率相差31倍。

80歲以上無打針死亡率高達8.6% 與無打針相差5倍

歐提到，80歲以上、未接種疫苗的人士染疫，死亡率高達8.6%；但接種兩針，其死亡率為1.57%，與未接種時相差5.5倍，認為疫苗接種有很大作用。他續呼籲，兒童、長者、住院舍的院友盡快打針，並呼籲機構優先為長者服務，醫療人士組隊為院友打針，提高院友接種率。

他補充，因應疫情嚴峻，已呼籲優先調動資源助院舍，除原有的5支團隊及逾150名到診醫生，過去兩周已新成立至少5支專門團隊，希望短時間內完成安老院舍接種。

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32歲女病人死亡 已接種三針疫苗

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，過去24小時共有150人離世，涉及90男60女，年齡介乎32至105歲，當中82人來自院舍。150人中，有109人無接種疫苗，僅21人完成兩針疫苗接種，另有1人已接種第一針。

李提到，150名離世病人中，有137名是65歲以上長者。有6名較年輕過身病人，年齡介乎32至59歲，當中有4人有長期病，2人有嚴重疾病。當中32歲女病人，已接種三針疫苗，上月28日測陽性，並有發燒，在本月2日到瑪嘉烈醫院急症室，因氣促頸腫，入院後有其他心肌梗塞情況嚴重症，至本月4下午不治。

李其後補充，該名32歲女病人本來健康，沒有病情紀錄，入院後發現其血液報告有異常，估有急性癌症，從頸腫醫學上看，其病逝相信未必與新冠肺炎有關，反而與她自身急性癌症關係較大。

李續指，由於數據滯後，上月24日至本月3日，有70名病人離世未公布，分別是44男、26女，年齡介乎40至104歲。第五波疫情至今，共1561人在公立醫院離世，大部份都是長者。