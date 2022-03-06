最新．疫情｜深水埗麗閣邨麗萱樓揪146宗初陽　確診率高達23.5%

撰文：王潔恩 勞敏儀 孔繁栩 陳淑霞 黃煦緻 姚超雯 雲嘉晉
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本港疫情持續嚴峻，第五波確診人數達累計確診人數達40萬，自我快速檢測陽性患者登記平台，推出無期。至於疫苗接種計劃推行逾一年後，12歲以上人士的接種率終於達到9成，超過606萬人已打首針，但長者接種率仍需提升，80歲或以上接種率僅達51%，而3至11歲小童接種率亦僅4成，至於第三針的接種人數近200萬。

▼3月5日　第五波疫情下的香港▼

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梁萬年：全民檢測有時機問題　當前重點減重症死亡　倡設定點醫院第四針QA｜一文看清甚麼人要先打　三高人士可以打？幾時有得打？啟德德朗邨疑大爆發　圍封暫逾1400陽性　患者拒入隔離設施屬違法快速檢測陽性登記平台推出無期　新確診只計核酸　回落未反映實況疫情｜增37529宗確診　多220人亡　無打針死亡率與打兩針相差31倍

【11:05】昨日圍封的九龍城德朗邨德瑜樓今午約10時完成強制檢測行動，其間約1 630名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現238宗初步陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【10:50】市建局表示將於4月起推出新一輪租金寬減，惠及約800名住宅及商業租戶，涉及款項超過5,700萬元，為期6個月至今年9月底。此外，市建局早前宣布暫時調撥56個應急單位供隔離用途，至今已安排染疫的8個租戶和6名同事的密切接觸者和同住家人免費入住。

市建局和東華三院合作採購應急物資，由東華團隊負責分配(左圖），並包裝約600個抗疫物資包（右圖），每個物資包包括食物和快速測試套裝等抗疫用品。（市建局提供）
疫情｜市建局再寬減租金　800商住租戶受惠　8租戶入應急單位隔離

【10:37】昨日圍封的九龍城德朗邨德珮樓今午約10時30分完成強制檢測行動，其間約1 620名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約880戶，當中97戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:15】第五波疫情未見頂，基層面對開工及支援不足困境。香港社區組織協會副主任施麗珊表示，不少居民因支援不足而感彷徨，有嬰兒染疫後持續發燒，甚至「變晒色」，也未能安排即日入院，令家長更擔憂。

疫情｜社協斥在家患者欠支援　幼嬰燒到「變晒色」　等2日未入院

【09:53】政府昨日下午四時起限制在深水埗麗閣邨麗萱樓人士須在其處所等候，有關行動今日上午約9時30分完成，其間共有約620人接受了檢測，當中共發現146宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

封區｜麗閣邨麗萱樓23.5%受檢居民染疫　德朗邨德珮樓揪223初陽

▼3月5日　深水埗麗閣邨圍封▼

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疫情｜港鐵人手減25%　工會冀盡力維持服務：無咗個站市民幾頭痕

【09:50】香港鐵路工會聯合會主席林偉強估計，連同列為密切接觸者而須家居檢疫的員工，港鐵目前人手已削減約1/4。對於有指港鐵已備關站方案，工會希望在安全情況下仍可維持列車服務。

染疫外傭瞓街　羅致光去信菲領事解畫　促僱主善待：免成外交事件

【09:45】勞工及福利局局長羅致光今日呼籲僱主善待外傭，視她們如家人一樣，共度疫境。他又透露，已於日前去信菲律賓駐港總領事，重申港府對保障外傭權益的決心和盡力為外傭提供援助，以免事情發展為外交事件。

▼有神父租用十多個單位分別供確診及康復者外傭暫住▼

▼2月13日　限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼

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【08:45】政務司司長李家超今日表示，政府正籌備全民強制檢測方案，亦正聽取意見，會按香港實際情況制定計劃，當有了決定方案會向社會宣布細節及作詳細解釋，讓市民做好準備。李家超強調，在整個檢測過程中，政府會確保食物及必需品供應穩定和充足，市民無需顧慮，且不要誤信謠言或在社交媒體可能出現的不確信息。

全民檢測｜李家超：按香港實況制定計劃　會確保食物及必需品充足

【08:00】政府重申，早前公布感染人士完成隔離和密切接觸者可提早離開社區隔離設施或家居的安排，不適用於未接種或只接種一劑新冠疫苗的人士，以及「居安抗疫」計劃下僅需進行4日家居檢疫之密切接觸者的同住家人。

政府指，未有接種或只接種一劑疫苗人士，無論是已入住社區隔離設施的感染人士、尚待入院或隔離設施人士，還是接受家居檢疫的密切接觸者，均須在社區隔離設施或家居進行14日醫學監察，並在滿足相關檢測要求後，方可視作完成隔離或家居檢疫。

疫情｜提早完成隔離和家居檢疫安排　不適用於未打或只打一針人士

▼3月5日　香港仔中心海珊閣及海瑚閣圍封強制檢測▼

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七區逾60個屋苑污水呈陽性　何文田天鑄、君柏上榜　政府派快測包疫情｜接種率終於達九成　聶德權：聚焦推高「一老一嫩」接種率上水屠房停運多日　38名內地援兵到港數日未開工　議員批協調不力

▼3月5日　沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼

疫情｜港鐵增139員工確診累計2200人　屯馬線多名車長未能執勤疫情｜明愛醫院76歲男確診者自行離院　已報警搜尋疫情｜養和門診為輕症確診者提供治療　視像會診支援在家抗疫病人

▼3月5日　深水埗麗閣邨麗萱樓圍封檢測▼

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封區｜七住宅廈污水陽性圍封強檢　德朗邨佔三幢、香港仔中心兩幢香港郵政︰3.7起停本地速遞及包裹服務　11間郵局有職員染疫關閉疫情｜內地訪港專家梁萬年今到社區檢測中心、青衣方艙醫院視察

▼3月5日　內地專家組長梁萬年視察土瓜灣、青衣▼

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確診大廈｜新上榜51幢　涉駿洋邨駿湖樓、洪水橋尚城、沙田嘉順苑封區｜五廈完成圍封揪971初陽　瀝源邨祿泉樓初陽率達21.4%創新高快測平台衛生署搭建　身份認證成樽頸　方保僑：智方便方式不可行

▼3月4日　伊利沙伯醫院急症室情況▼

教育局檢視逾500間學校　徵用作全民檢測　楊潤雄有信心DSE如期考疫情｜恒基再借元朗兩地建臨時貨物接駁場　助維持跨境物資供應搶購潮｜AEON宣布暫停周三特價日　多間分店一度人流逼爆貨架清零

▼3月4日　第五波疫情下的市況▼

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疫情｜許樹昌料全港15%人染疫必繼續上升　倡受感染長者盡快隔離陳帆：全民強檢期間維持基本交通服務　未計劃公交執行疫苗通行證

▼3月4日　市民大手買入檢測劑▼

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▼3月4日　伊利沙伯醫遺體安置情況▼

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▼3月4日　鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼

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昨日總覽：

援港物資陸續抵港　41萬部血氧儀送醫院　留高規格口罩作全民檢測啟德德朗邨疑大爆發　圍封暫逾1400陽性　患者拒入隔離設施屬違法快速檢測陽性登記平台推出無期　新確診只計核酸　回落未反映實況疫情｜養和門診為輕症確診者提供治療　視像會診支援在家抗疫病人疫情｜增37529宗確診　多220人亡　無打針死亡率與打兩針相差31倍疫情｜內地訪港專家梁萬年今到社區檢測中心、青衣方艙醫院視察香港郵政︰3.7起停本地速遞及包裹服務　11間郵局有職員染疫關閉疫情影響上課模式　醫生憂學生身心疲憊　籲保持規律生活應對逆境封區｜七住宅廈污水陽性圍封強檢　德朗邨佔三幢、香港仔中心兩幢確診大廈｜新上榜51幢　涉駿洋邨駿湖樓、洪水橋尚城、沙田嘉順苑封區｜五廈完成圍封揪971初陽　瀝源邨祿泉樓初陽率達21.4%創新高教育局檢視逾500間學校　徵用作全民檢測　楊潤雄有信心DSE如期考搶購潮｜AEON宣布暫停周三特價日　多間分店一度人流逼爆貨架清零
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