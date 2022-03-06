最新．疫情｜首針接種率終破9成　快測陽性申報平台推出無期

本港疫情持續嚴峻，第五波確診人數達累計確診人數達40萬，自我快速檢測陽性患者登記平台，推出無期。至於疫苗接種計劃推行逾一年後，12歲以上人士的接種率終於達到9成，超過606萬人已打首針，但長者接種率仍需提升，80歲或以上接種率僅達51%，而3至11歲小童接種率亦僅4成，至於第三針的接種人數近200萬。



▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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【08:45】政務司司長李家超今日表示，政府正籌備全民強制檢測方案，亦正聽取意見，會按香港實際情況制定計劃，當有了決定方案會向社會宣布細節及作詳細解釋，讓市民做好準備。李家超強調，在整個檢測過程中，政府會確保食物及必需品供應穩定和充足，市民無需顧慮，且不要誤信謠言或在社交媒體可能出現的不確信息。

【08:00】政府重申，早前公布感染人士完成隔離和密切接觸者可提早離開社區隔離設施或家居的安排，不適用於未接種或只接種一劑新冠疫苗的人士，以及「居安抗疫」計劃下僅需進行4日家居檢疫之密切接觸者的同住家人。

政府指，未有接種或只接種一劑疫苗人士，無論是已入住社區隔離設施的感染人士、尚待入院或隔離設施人士，還是接受家居檢疫的密切接觸者，均須在社區隔離設施或家居進行14日醫學監察，並在滿足相關檢測要求後，方可視作完成隔離或家居檢疫。

▼3月5日 香港仔中心海珊閣及海瑚閣圍封強制檢測▼



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▼3月5日 沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼



▼3月5日 深水埗麗閣邨麗萱樓圍封檢測▼



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▼3月5日 內地專家組長梁萬年視察土瓜灣、青衣▼



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▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



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▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



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▼3月4日 伊利沙伯醫遺體安置情況▼



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▼3月4日 鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼



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