直播｜聶德權新聞秘書確診　上周五最後上班　聶每日快測均為陰性

本港疫情持續嚴峻，今日（6日）新增31008確診，第五波確診人數累計破45萬，過去24時多153名病人離世，第五波累計錄1,794宗死亡個案，另再多94間院舍爆發。

至於疫苗接種計劃推行逾一年後，12歲以上人士的接種率終於達到9成，超過606萬人已打首針，但長者接種率仍需提升，80歲或以上接種率僅達51%，而3至11歲小童接種率亦僅4成，至於第三針的接種人數近200萬。



【17:05】公務員事務局表示，公務員事務局局長聶德權的新聞秘書對新型冠狀病毒檢測呈陽性，日常主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。她最近一次上班日期為三月四日，而聶德權每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。局方指，會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

【17:04】提出多時的快測陽性呈報平台今日仍未有啟用日期，歐家榮稱，平台現時正進入測試階段，大致已完成，但希望推出時系統「完善啲」，故要多少少時間確保推出時無問題。

【17:00】歐家榮稱每日會篩選污水最高病毒量地方作圍封強檢，採樣地點由環保署在全港各區收集的數據而訂，現時希望圍封有針對性，選最高危圍封，而不是盲目圍封處理。

【16:55】李立業表示，過去24小時有153人染疫後離世，年齡介乎35歲至105歲，1人打已3針，而由於數據滯後，2月24至3月3日再有76名病人離世，即今日單日呈報229人死亡。

【16:46】今日新增31008確診，數字連續兩日回落，但歐家榮表示，過去2日個案稍為回落，但仍處於好高水平，每日超過3萬宗，因此要密切觀察多至少1-2星期，才知疫情是否已經見頂或者回落，現時不能判斷是否已到達高峰，因以往周六及日陽性樣本數字有稍為回落，可能與假期有關。

【16:40】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，明日（7日）起會再多3間指定診所啟動，包括東九龍普通科門診診所、伍若瑜夫人普通科門診診所及大埔賽馬會普通科門診診所。累計指定診所將增至17間，而截至3月5日下午5時，之前14間已為超過2.5萬人提供醫生診症服務。

【16:34】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，多94間院舍有新增個案，共涉844宗個案，當中694宗是院友，150宗是職員。

【15:45】「油尖旺區新冠疫苗接種日」今在旺角社區會堂舉行，提供科興疫苗接種，有六百多名市民經學校和團體預約打針，包括約五百多名年齡介乎3-12歲的兒童。有家長表示由學校安排接種加強了對疫苗的信心。有份出席活動的醫療衛生界立法會議員林哲玄指，除了與學校合作，未來兩星期會安排醫護人員到40間安老院舍幫長者接種，至於強制接種措施，則仍需討論。

▼3月6日油尖旺區新冠疫苗接種日▼



【15:30】據了解，警方將啟動各大總區的應變大隊（防暴大隊），至少4,000名警力預計本月中下旬協助全民檢測，主要是護送受感染的患者到醫院或社區隔離設施，或封鎖強檢大廈。由於防暴大隊女警比例佔約百分之十二，警隊正計劃增加更多女警加入防疫工作。但目前未有具體行動細節。

▼警方預計派至少4,000名警力協助全民檢測▼



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【15:00】政府連日封區，今午圍封九龍城啟晴邨樂晴樓及欣晴樓，目標在明午（7日）完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。政府解釋，由於這兩座大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故列為「受限區域」。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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【13:17】深圳和珠海當局分別公布，為進一步做好疫情防控工作，加快粵港兩地通關效率，明早(7日)10時起，從香港入境旅客持有的核酸檢測報告需要符合3個要求，包括須在33間指定檢測機構，及必須以鼻咽或鼻腔拭子方式採樣等。

【13:15】身兼港區人大代表的選委會界別立法會議員林順潮今早於商台節目建議，政府應強制為長者接種疫苗，認為接種率低的長者將殃及池魚，令疫情更難以受控。他亦呼籲市民佩戴高效能口罩，例如N95、KN95、KF94等，指外科口罩的緊貼度不足，依然可傳播或吸入病毒。

▼觀塘彩榮路體育館首間暫託中心▼



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【13:00】昨日圍封的香港仔中心海珊閣及海瑚閣今午約1時完成強制檢測行動，其間759名身處受限區域內人士接受檢測，發現47宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【12:30】疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日在電視節目中指，至今疫情仍在快速上升的軌跡，故未有信心見頂。他又指，接種疫苗後也會受感染，確診後都有機會再染疫，故應摒棄群體免疫的槪念，而接種疫苗是為社會製造屏障，使感染後不會造成傷害。他重申，60歲以上的長者應注射4劑疫苗，以提高長者的抵抗力，建議若首兩針推展得快，會向政府提議加快接種第3針，無須相隔現時指定的3個月。

【12:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自中午12時起限制在九龍城啟晴邨樂晴樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，政府目標是在明日（7日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

九龍城啟晴邨樂晴樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今午被圍封強檢。（資料圖片）

【11:52】全國兩會正在北京舉行，主管港澳事務的國務院副總理韓正今早在政協禮堂與港澳全國政協委員會面。



消息指，韓正會上大篇幅談及疫情，表明中央堅決支持特區政府抗疫工作，保障每名市民性命，須盡快減低長者重症及死亡率。據了解，韓正指香港疫情嚴重，確診個案突然以千計，他和港澳辦主任夏寶龍親自到深圳，與特區官員見面，對特區政府的要求「照單全收」，重申特區政府要承擔抗疫主體責任。

消息又指，韓正特別問與會者，香港的私人醫療機構是否拒收確診者，他指公營、私營機構都要治病救人，這是醫者職責，強調「人命最重要」。

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正。（新華社）

【11:05】昨日圍封的九龍城德朗邨德瑜樓今午約10時完成強制檢測行動，其間約1 630名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現238宗初步陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月4日 城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼



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【10:50】市建局表示將於4月起推出新一輪租金寬減，惠及約800名住宅及商業租戶，涉及款項超過5,700萬元，為期6個月至今年9月底。此外，市建局早前宣布暫時調撥56個應急單位供隔離用途，至今已安排染疫的8個租戶和6名同事的密切接觸者和同住家人免費入住。

市建局和東華三院合作採購應急物資，由東華團隊負責分配(左圖），並包裝約600個抗疫物資包（右圖），每個物資包包括食物和快速測試套裝等抗疫用品。（市建局提供）

【10:37】昨日圍封的九龍城德朗邨德珮樓今午約10時30分完成強制檢測行動，其間約1 620名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約880戶，當中97戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:15】第五波疫情未見頂，基層面對開工及支援不足困境。香港社區組織協會副主任施麗珊表示，不少居民因支援不足而感彷徨，有嬰兒染疫後持續發燒，甚至「變晒色」，也未能安排即日入院，令家長更擔憂。

【09:53】政府昨日下午四時起限制在深水埗麗閣邨麗萱樓人士須在其處所等候，有關行動今日上午約9時30分完成，其間共有約620人接受了檢測，當中共發現146宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月5日 深水埗麗閣邨圍封▼



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【09:50】香港鐵路工會聯合會主席林偉強估計，連同列為密切接觸者而須家居檢疫的員工，港鐵目前人手已削減約1/4。對於有指港鐵已備關站方案，工會希望在安全情況下仍可維持列車服務。

【09:45】勞工及福利局局長羅致光今日呼籲僱主善待外傭，視她們如家人一樣，共度疫境。他又透露，已於日前去信菲律賓駐港總領事，重申港府對保障外傭權益的決心和盡力為外傭提供援助，以免事情發展為外交事件。

▼有神父租用十多個單位分別供確診及康復者外傭暫住▼



▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



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【08:45】政務司司長李家超今日表示，政府正籌備全民強制檢測方案，亦正聽取意見，會按香港實際情況制定計劃，當有了決定方案會向社會宣布細節及作詳細解釋，讓市民做好準備。李家超強調，在整個檢測過程中，政府會確保食物及必需品供應穩定和充足，市民無需顧慮，且不要誤信謠言或在社交媒體可能出現的不確信息。

【08:00】政府重申，早前公布感染人士完成隔離和密切接觸者可提早離開社區隔離設施或家居的安排，不適用於未接種或只接種一劑新冠疫苗的人士，以及「居安抗疫」計劃下僅需進行4日家居檢疫之密切接觸者的同住家人。

政府指，未有接種或只接種一劑疫苗人士，無論是已入住社區隔離設施的感染人士、尚待入院或隔離設施人士，還是接受家居檢疫的密切接觸者，均須在社區隔離設施或家居進行14日醫學監察，並在滿足相關檢測要求後，方可視作完成隔離或家居檢疫。

▼3月5日 香港仔中心海珊閣及海瑚閣圍封強制檢測▼



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▼3月5日 沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼



▼3月5日 深水埗麗閣邨麗萱樓圍封檢測▼



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▼3月5日 內地專家組長梁萬年視察土瓜灣、青衣▼



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▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



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▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



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▼3月4日 伊利沙伯醫遺體安置情況▼



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▼3月4日 鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼



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昨日總覽：

