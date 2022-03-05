新一代山頂纜車曝光　車身復古改用綠色　加設玻璃天窗

山頂纜車於去年6月28日起暫停營運，運作32載的紅色第五代纜車亦隨之退役。山頂纜車重開時間未定，但新一代纜車今日（5日）首曝光！第六代纜車疑今日試車，新纜車告別上一代的紅色車身，重新用上第三、四代使用的綠色，外型相當「復古」。不過新纜車車頂改用玻璃天窗，市民乘坐時抬頭便可欣賞到四周景色。



山頂纜車自1888年啟用以來服務過130年，去年6月起暫停營運，以全面翻新山頂總站，及添置全新纜車，取代第五代纜車。山頂纜車公司總經理曾瑛美去年接受《香港01》訪問時透露，新一代纜車將有210個座位，亦會有低地台設計方便輪椅人士上落，但強調會保留復古元素。

根據讀者提供相片可見，新纜車疑今日試車，而車身則用上與第三、四代一樣的綠色，車內座位則繼續沿用木櫈設計，並分為雙人座及單人座。車頂更改用玻璃天窗，方便乘客觀賞景色。

雖然新纜車似乎步入最後試車階段，早前傳出於去年12月中可重投服務。不過至現時山頂纜車重開日子仍無期，根據其網頁，新纜車投入服務日期仍為有待公布。

▼五代山頂纜車一覽▼



▼去年6月27日第五代纜車最後一日運作▼

