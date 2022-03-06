封區｜麗閣邨麗萱樓23.5%受檢居民染疫　德朗邨德珮樓揪223初陽

連日來多個被圍封強檢大廈發現逾百宗確診個案，傳播鏈蔓延未停。深水埗麗閣邨麗萱樓今早完成強檢行動，共有約620人接受了檢測，當中發現146宗初步陽性個案，即約23.5%受檢居民中招。

此外，九龍城德朗邨德珮樓及德瑜樓經圍封後，合共發現461宗初步陽性個案。



▼3月5日 深水埗麗閣邨麗萱樓圍封檢測▼



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深水埗麗閣邨麗萱樓昨日下午4時被圍封，至今早約9時30分完成強制檢測行動。已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可經由指定出口離開「受限區域」。

麗閣邨麗萱樓620人檢測146宗初陽 18戶沒人應門

圍封期間共有約620人接受了檢測，當中發現146宗初步陽性檢測個案；政府亦派員到訪約280戶，當中18戶在過程中沒人應門。

▼3月4日 城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼



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德朗邨德珮樓、德瑜樓解封 共461宗初步陽性

另外，昨日圍封的九龍城德朗邨德珮樓今早約10時30分完成強制檢測行動，其間約1 620名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約880戶，當中97戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

同邨的德瑜樓今早亦解封，其間約1,630名居民接受檢測，當中發現238宗初步陽性和28宗檢測結果為不確定的個案。政府亦派員到訪約990戶，約150戶沒人應門。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。