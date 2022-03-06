封區｜九龍城啟晴邨樂晴樓污水呈陽性　圍封強檢至周一中午12時

政府連日封區，今午（6日）圍封九龍城啟晴邨樂晴樓，目標在明日（7日）約中午12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。政府解釋，由於該大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故列為「受限區域」。



九龍城啟晴邨樂晴樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今午被圍封強檢。（資料圖片）

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午7時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

政府就九龍城啟晴邨樂晴樓指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。（政府新聞處圖片）

根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月21日至3月6日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月8日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼

