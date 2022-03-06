韓正促私院救人　醫管局再籲幫忙收症　中大醫院將撥24床收輕症者

第五波疫情持續，今日（6日）新增31008宗確診，數字連續兩日回落。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，疫情至今累計有8827名醫護確診，其中約1341名醫護已康復並返回崗位。另外，為應對確診患者增加，從周一（7日）起，將加設三間指定診所，分別是東九龍普通科門診診所、伍若瑜夫人普通科門診診所，以及大埔賽馬會普通科門診診所。



醫管局爭取把隔離病床數目擴至佔公院病床數50%

李立業指出，疫情至今共有8827名醫護確診，其中約1341名醫護已康復並返回崗位。他又指，現時公立醫院已全速將普通病房轉做新冠隔離病房，希望能把隔離病床擴充至50%，以應付不斷增加的確診數字。

中大醫院接收輕症患者服務將展開 李立業：希望其他私院能夠幫忙接受新冠病人

他補充，現時公立醫院面對龐大的醫療壓力，醫管局正與私院保持緊密連繫，其中中大醫院已撥出24張床接受新冠輕症病人，並將展開服務。他呼籲其他私家醫院亦能夠幫忙接受新冠病人。現時已識別425名病人到私家醫院接受治療，包括冠心病、腸癌、癌症放射治療病人，另外已有超過90名病人已轉介至七間私家醫院接受治療。

周一起再增3間指定診所 位處大埔、葵涌及鑽石山

李表示，因應患者數目增加，從明日（7日）起，將加設三間指定診所，分別是東九龍普通科門診診所、伍若瑜夫人普通科門診診所，以及大埔賽馬會普通科門診診所，累計指定診所將增至17間。截至昨日下午5時，之前14間指定診所已為超過2.5萬人提供診症服務。

此外，問及明愛醫院堆積的醫療廢物。李表示，醫管局已盡快尋找合資格的承辯商處理醫療廢物，同時加裝設施以加大處理醫療廢物的容量。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，因應患者數目增加，從明日（7日） 起，將加設三間指定診所，分別是東九龍普通科門診診所、伍若瑜夫人普通科門診診所，以及大埔賽馬會普通科門診診所。

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