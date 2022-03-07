疫情最新｜勞福局副局長何啟明秘書快速測試陽性　上周二有上班

本港疫情持續嚴峻，本港今日（7日）新增25150宗確診，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅宣布，今日會推出快速測試陽性呈報平台，以加快支援檢測陽性的工作，網站傍晚6時正式啟用，網址為：www.chp.gov.hk/ratp



昨日疫情報道總覽：疫情．3.6｜增3.1萬確診或屬回落假象 消防處推快速測試陽性呈報

【21:37】政府今（7日）表示，葵青區、黃大仙區、北區，荃灣區及大埔區多個範圍，包括荃灣爵悅庭、黃大仙啟德花園、大埔宏福苑等25個屋邨及屋苑，檢測到污水呈陽性的結果，病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明日起陸續向約18萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過18萬個快速測試套裝，供自行檢測。

【21:07】第五波疫情下，不少企業因員工染疫或隔離，面臨人手問題。Shell香港蜆殼今日（7日）公布，旗下5個油站需暫停營業，包括大埔道、馬頭圍、葵涌、小欖、及電氣道的油站，另有20個油站需要暫時調整營業時間，未能24小時為車主加油。

3月7日，部分污水呈陽性屋苑：



【20:35】勞工及福利局表示，副局長何啟明的秘書新冠病毒快速測試呈陽性。她工作時無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為3月1日（上周二）。勞工及福利局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並已安排相關職員接受檢測。

▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼



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【19:07】瑪麗醫院表示，一名39歲男病人昨日（6日）因精神科問題被送到本院急症室，其2019冠狀病毒病測試呈陽性，病人轉到隔離病房接受治療。今日上午約11時半，醫護人員發現病人自行離開病房，保安員嘗試制止病人不果，病人自行乘搭的士離開，院方非常重視事件，已報警求助。

該病人身高約1.7米、中國籍、中等身材、黑色短頭髮。病人離開病房時身穿深綠色外套，黑色長褲及波鞋。院方呼籲公眾人士若發現病人，請馬上致電中區警署電話 3661 1600或致電999。

【19:02】快速測試陽性呈報平台由今日傍晚6時起開放予染疫市民呈報，湧現大批人士進入網頁，在6時49分顯示，排隊等候登記資料人數達10萬人。

《香港01》記者實測網頁登記情況，發現平台截至8時爲止，竟累計有逾17萬人排隊登記，到9時更超過20萬人，但未知實際呈報人數。

▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼



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【18:05】觀塘順天邨天璣樓傍晚6時起圍封強檢，政府目標是在明日（8日）中午約12時完成行動。

【18:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午6時起限制在柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣內人士，須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（8日）下午約2時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:44】近日確診數字不如前一陣子每日5萬，但是否回落，徐樂堅指尚待觀察，因可能有市民用快測取替核酸檢測，並等待呈報平台而未有呈報。徐樂堅補充，從核酸檢測數據上，近日暫未再見到3至4日出現一次倍增的情況。

【17:38】歐家榮稱，有個案是之前曾染疫，到今波再染omicron，但未有確實數字，如患者在第5波前已感染，會視為重覆感染個案。

【17:24】何婉霞表示，現時有3間私家醫院提供病床供確診康復病人，包括浸會醫院提供12張病床、聖保祿醫院提供20張病床及中大醫院提供24張病床。

【17:04】何婉霞稱，李嘉誠基金會額外捐出多1000萬，支援多兩間私家接受轉介非新冠病人，包括荃灣及司徒拔道港安醫院，公立醫院已識別超過450名病人安排轉介，包括冠心病病人，需接受腸癌手術及癌症放射性治療病人。

【17:00】再多2名幼童離世。其中8歲女童有甲狀腺病，3月6日發燒及頭痛，快測陽性，獲藥物後回家，今早7點左右發現不醒人事，家人急救後7時30分送入瑪麗醫院，救護車上有做心肺復蘇，但8時28分不治，她於2月19日打了第一針。

另一名死者為4歲女童，患有先天性心臟病，送瑪麗醫院時已心跳停頓，急救後有返心跳，核酸陽性後轉到兒童ICU，但今早8點左右再次心跳停頓，搶救後不治。她於2月24日已打第一針

【16:58】醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，過去24小時，有161名病人在公院離世，年齡介乎 29至102 歲，當中 126 人無任何疫苗接種紀錄。

【16:55】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，本港今日新增25150宗確診，單日呈報多280人死亡，令第五波累計有 2074 人死亡。

【16:54】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再多18間院舍有新增個案，11間為安老院，7間為殘疾人士院舍，共涉112宗個案。第五波疫情以來，累計673間院舍出現個案，全港約84.8%安老院舍已出現個案。

【16:49】醫管局策略發展總監李夏茵再次呼籲私人執業同工，參加醫管局醫生遙距診症計劃。李夏茵表示，醫管局採用分流方法處理病人，病床會留給重症的人士，輕症患者將會在社區治療。李提醒，病人如服用退燒藥後持續兩日仍然有38.5度的高燒，或者體溫低於35度；有抽搐呼吸困難；胸部或者腹部疼痛；頭暈或者意識混亂、腳步不穩；孕婦覺得胎兒活動減少；持續兩日不能進食而且有腹瀉情況，應到急症室求醫。

【16:40】徐樂堅預計平台啟用後有大批市民使用，故2月26至3月5日快測陽性人士，不用急於即時申報，可在3月14日呈報。相反，近兩日剛陽性人士應盡快申報，最好今日或明日前申報。

【16:38】徐樂堅表示，成功呈報人士會收到短訊，透過當中連結再上載文件，如身份證文件、同住家人資料、家居環境、個人病徵、一張快測照片等，而系統亦會詢問確診者家居狀況，一般而言，患者家居環境不理想或有需要會優先安排到隔離設施。當居亦會要求部分患者再作核酸檢測作核實，由檢測承辦商於呈報陽性當日或翌日上門採樣。

【16:35】快測陽性呈報平台的申報人士要有個人資料及同住家人資料，要提供個人病徵、家居環境資料，並要預備快測照片作紀錄。系統會問申報人士是家庭狀況是否需入住隔離設施及家庭是否狹逼，有助於分流個案。

【16:31】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅宣布，今日會推出快測陽性呈報平台，以加快支援檢測陽性的工作，網站傍晚6時正式啟用，當日或前一日快測陽性人士可用系統申報，以今日為例，即3月6日及7日快測陽性人士可申報。網址為：www.chp.gov.hk/ratp

▼3月6日 油尖旺區新冠疫苗接種日▼



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【16:05】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午4時起限制在葵涌石籬（一）邨石興樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（8日）上午約11時完成此行動。

【14:25】麥當勞宣布，近日因疫情嚴峻影響人手與物流，因而需要調整餐廳營業時間，目前，在全港超過245間麥當勞當中，合共38間餐廳會暫停營業，另外約90間會營業至下午6時，其餘餐廳亦會縮短營業時間。麥當勞強調，雖然關閉了部份餐廳及更改營業時間，但仍希望在全港各區仍然維持最低限度的服務，對因調整營業時間為顧客帶來不便，深感抱歉，感謝大家體諒。

【13:25】香港仔中心海珍閣及海珠閣解封，共發現55宗初陽，佔受檢人士7.8%。

【13:22】中央援建的青衣方艙醫院上周二投入營運，提供約3900張床位，但至今只有數百人入住，被質疑使用率偏低。主管港澳事務的國務院副總理韓正今早在北京接見港區人大代表，談及中央援港措施，港區人大代表陳勇引述韓正指，中央一聲令下，一開始打算興建3間方艙醫院，現在增至9間，央企7天內已完成首間方艙醫院，強調關鍵是高效使用。

【13:02】九龍城啟晴邨康晴樓及樂晴樓解封，共發現518宗初陽，佔受檢人士15%。

▼3月6日 啟德啟晴邨欣晴樓、樂晴樓及康晴樓圍封檢測▼



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【12:31】創新及科技局表示，一名秘書新冠病毒快速測試呈陽性。 該名秘書負責為創新及科技局副局長鍾偉强擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為2月28日。創新及科技局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並已安排相關職員接受檢測。

【12:30】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午12時30分起限制在九龍城啟晴邨賞晴樓內人士須留在其處所並接受強制檢測，政府目標是在明日（8日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【11:12】元朗朗善邨善良樓、善愛樓及善勇樓昨圍封後今早解封，分別錄得73宗、109宗及82宗初步陽性個案，總數為264宗，佔3幢樓宇檢測人數約10.2%

▼3月6日 元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓圍封檢測▼



▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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▼觀塘彩榮路體育館首間暫託中心▼

