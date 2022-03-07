疫情．最新｜創科局副局長鍾偉强秘書快測陽性　啟晴邨賞晴樓圍封

本港疫情持續嚴峻，昨（6日）新增31,008確診，連續兩日回落，但料屬假象。第五波確連同之前四輪診人數，累計破47萬宗，今日（7日）直逼50萬人大關，而死亡人數總計至昨達2,007人。市面存有大量自我檢測呈陽性病人，也有大批隱形病人，消防處昨起推出確診者隔離直接安排。
另外，疫情令百業蕭條，2月底公布的財政預算案，宣布再次推出電子消費券，款額比去年多一倍至1萬元，財政司司長陳茂波今日上午11時半公布消費券計劃第一階段的詳情。
昨日疫情報道總覽：疫情．3.6｜增3.1萬確診或屬回落假象 消防處推快速測試陽性呈報
【12:31】創新及科技局表示，一名秘書新冠病毒快速測試呈陽性。 該名秘書負責為創新及科技局副局長鍾偉强擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為二月二十八日。創新及科技局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並已安排相關職員接受檢測。
【12:30】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午12時30分起限制在九龍城啟晴邨賞晴樓內人士須留在其處所並接受強制檢測，政府目標是在明日（8日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。
【11:12】元朗朗善邨善良樓、善愛樓及善勇樓昨圍封後今早解封，分別錄得73宗、109宗及82宗初步陽性個案，總數為264宗，佔3幢樓宇檢測人數約10.2%
▼3月6日 元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓圍封檢測▼
▼3月6日 油尖旺區新冠疫苗接種日▼
+5
▼3月6日 啟德啟晴邨欣晴樓、樂晴樓及康晴樓圍封檢測▼
+9
韓正批評私家醫院｜港怡為輕症病人門診 荃灣港安續治療院內患者韓正關注私家醫院拒收確診病人 醫管局再籲幫忙收症韓正指私院未盡力救人 彭鴻昌：私營機構兩方向可減公院壓力私家醫護周二起訪40院舍為長者打針 林哲玄指強制接種仍需討論劉宇隆稱長者打四針才夠保護 摒棄群體免疫 思考具亞洲特色共存
消防處推WhatsApp電郵專線聯絡 快測陽性市民可申盡快送社區隔離德朗邨大爆發 9幢樓圍封檢測揪逾2000隱形患者 將送往隔離華富邨、新元朗中心等四大區污水監測呈陽性 8萬居民需自我檢測方艙醫院患者批評膳食安排 廁所漏水 鄧炳強：會向供應商反映1.6萬個社區隔離單位4成入住率 鄧炳強：患者拒絕入住可被帶走
▼3月5日 第五波疫情下的香港▼
+20
新增確診至3.1萬難定回落 再多233人死 24歲青年送院亡快測平台入最後測試 獲創科署技術支援 當局︰推出日期未講得實德朗邨大爆發 9幢樓圍封檢測揪逾2000隱形患者 將送往隔離確診大廈｜3552幢榜上有名 增28幢 包括盧吉道26號及薄扶林花園封區｜啟晴邨、朗善邨、香港仔中心共8大廈污水呈陽性圍封強檢封區｜麗閣邨麗萱樓確診率23.5% 與德朗邨等7大廈共揪1019宗初陽港人明起入境深圳珠海 所持核酸檢測報告需要符合3項要求疫情｜澳門母女居民香港回澳確診 二人均爲無症狀感染者疫情｜屋宇署提五招防病從渠入 前新田購物城可望成社區隔離設施
▼觀塘彩榮路體育館首間暫託中心▼
+3
香港郵政周一起停本地速遞及包裹服務 2公斤以下郵件仍可選掛號上水屠房周一恢復運作 內地屠宰員進場 2000內地豬周二供港上市疫情｜物流署增14萬平方米臨時倉 存放內地供港抗疫物資菜芯白菜批發價跌三成 冰鮮豬貨量增 政府強調食物供應穩定疫情｜鄭泳舜稱物資已到但運送緩慢 建議動員失業率高行業派發劉宇隆稱長者打四針才夠保護 摒棄群體免疫 思考具亞洲特色共存疫情｜社協斥在家患者欠支援 幼嬰燒到「變晒色」 等2日未入院疫情｜港鐵人手減25% 工會冀盡力維持服務：無咗個站市民幾頭痕疫情｜提早完成隔離和家居檢疫安排 不適用於未打或只打一針人士全民檢測｜李家超：按香港實況制定計劃 會確保食物及必需品充足