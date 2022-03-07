疫情．最新｜創科局副局長鍾偉强秘書快測陽性　啟晴邨賞晴樓圍封

本港疫情持續嚴峻，昨（6日）新增31,008確診，連續兩日回落，但料屬假象。第五波確連同之前四輪診人數，累計破47萬宗，今日（7日）直逼50萬人大關，而死亡人數總計至昨達2,007人。市面存有大量自我檢測呈陽性病人，也有大批隱形病人，消防處昨起推出確診者隔離直接安排。



另外，疫情令百業蕭條，2月底公布的財政預算案，宣布再次推出電子消費券，款額比去年多一倍至1萬元，財政司司長陳茂波今日上午11時半公布消費券計劃第一階段的詳情。



昨日疫情報道總覽：疫情．3.6｜增3.1萬確診或屬回落假象 消防處推快速測試陽性呈報

【12:31】創新及科技局表示，一名秘書新冠病毒快速測試呈陽性。 該名秘書負責為創新及科技局副局長鍾偉强擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為二月二十八日。創新及科技局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並已安排相關職員接受檢測。

【12:30】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午12時30分起限制在九龍城啟晴邨賞晴樓內人士須留在其處所並接受強制檢測，政府目標是在明日（8日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【11:12】元朗朗善邨善良樓、善愛樓及善勇樓昨圍封後今早解封，分別錄得73宗、109宗及82宗初步陽性個案，總數為264宗，佔3幢樓宇檢測人數約10.2%

▼3月6日 元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓圍封檢測▼



▼3月6日 油尖旺區新冠疫苗接種日▼



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▼3月6日 啟德啟晴邨欣晴樓、樂晴樓及康晴樓圍封檢測▼



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▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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▼觀塘彩榮路體育館首間暫託中心▼

