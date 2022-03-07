疫情．最新｜朗善邨善勇樓等3廈解封　揪264初陽　確診率逾10%

本港疫情持續嚴峻，昨（6日）新增31,008確診，連續兩日回落，但料屬假象。第五波確連同之前四輪診人數，累計破47萬宗，今日（7日）直逼50萬人大關，而死亡人數總計至昨達2,007人。市面存有大量自我檢測呈陽性病人，也有大批隱形病人，消防處昨起推出確診者隔離直接安排。
另外，疫情令百業蕭條，2月底公布的財政預算案，宣布再次推出電子消費券，款額比去年多一倍至1萬元，財政司司長陳茂波今日上午11時半公布消費券計劃第一階段的詳情。
昨日疫情報道總覽：疫情．3.6｜增3.1萬確診或屬回落假象 消防處推快速測試陽性呈報
【11:12】元朗朗善邨善良樓、善愛樓及善勇樓昨圍封後今早解封，分別錄得73宗、109宗及82宗初步陽性個案，總數為264宗，佔3幢樓宇檢測人數約10.2%
▼3月6日 元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓圍封檢測▼
▼3月6日 油尖旺區新冠疫苗接種日▼
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▼3月6日 啟德啟晴邨欣晴樓、樂晴樓及康晴樓圍封檢測▼
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韓正批評私家醫院｜港怡為輕症病人門診 荃灣港安續治療院內患者韓正關注私家醫院拒收確診病人 醫管局再籲幫忙收症韓正指私院未盡力救人 彭鴻昌：私營機構兩方向可減公院壓力私家醫護周二起訪40院舍為長者打針 林哲玄指強制接種仍需討論劉宇隆稱長者打四針才夠保護 摒棄群體免疫 思考具亞洲特色共存
消防處推WhatsApp電郵專線聯絡 快測陽性市民可申盡快送社區隔離德朗邨大爆發 9幢樓圍封檢測揪逾2000隱形患者 將送往隔離華富邨、新元朗中心等四大區污水監測呈陽性 8萬居民需自我檢測方艙醫院患者批評膳食安排 廁所漏水 鄧炳強：會向供應商反映1.6萬個社區隔離單位4成入住率 鄧炳強：患者拒絕入住可被帶走
▼3月5日 第五波疫情下的香港▼
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▼觀塘彩榮路體育館首間暫託中心▼
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