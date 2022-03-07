疫情．最新｜朗善邨善勇樓等3廈解封　揪264初陽　確診率逾10%

本港疫情持續嚴峻，昨（6日）新增31,008確診，連續兩日回落，但料屬假象。第五波確連同之前四輪診人數，累計破47萬宗，今日（7日）直逼50萬人大關，而死亡人數總計至昨達2,007人。市面存有大量自我檢測呈陽性病人，也有大批隱形病人，消防處昨起推出確診者隔離直接安排。



另外，疫情令百業蕭條，2月底公布的財政預算案，宣布再次推出電子消費券，款額比去年多一倍至1萬元，財政司司長陳茂波今日上午11時半公布消費券計劃第一階段的詳情。



昨日疫情報道總覽：疫情．3.6｜增3.1萬確診或屬回落假象 消防處推快速測試陽性呈報

【11:12】元朗朗善邨善良樓、善愛樓及善勇樓昨圍封後今早解封，分別錄得73宗、109宗及82宗初步陽性個案，總數為264宗，佔3幢樓宇檢測人數約10.2%

▼3月6日 元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓圍封檢測▼



▼3月6日 油尖旺區新冠疫苗接種日▼



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▼3月6日 啟德啟晴邨欣晴樓、樂晴樓及康晴樓圍封檢測▼



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▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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▼觀塘彩榮路體育館首間暫託中心▼

