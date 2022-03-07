電子消費券｜一文看清領取詳情與資格　記得限期內重辦失效帳戶

財政司司長陳茂波今日（7日）公布電子消費券第一階段發放詳情，其中首期發放的5,000元，將在4月續以支付寶（AlipayHK）、Tap & Go、WeChat Pay 及八達通發放，市民無須再主動申請或登記便能「自動收錢」。

雖然大部份市民無須辦理任何手續，不過，有部份市民去年領取消費券後，其帳戶或已失效，故用家必須要在指定時限內處理。到底派發詳情、方式如何？又如何得知自己是否須重新辦理手續？《香港01》為大家一一整理。



▼2022電子消費券詳情3月7日公布▼



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政府將會向合資格人士再派發一萬元電子消費券，第一期5,000元將於4月發放。（梁鵬威攝）

發放金額、資格：

消費券總額10,000元，18歲或以上香港永久性居民及新來港人士可領取。

領取方式：

今期消費券將分兩期發放。在第一期，政府會向去年成功登記消費券的市民先發放5,000元，剩下的5,000元可在第二期推出時領取。政府強調，若去年領取消費券的帳戶仍然有效，該批市民無須辦理任何手續，「唔洗登記，咩手續都唔洗做…消費券會自動落去註冊帳戶到。」

至於新登記的合資格市民，則要待至第二期推出時，分階段領取10,000元。

▼2022年電子消費券計劃▼



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發放平台：

首期消費券的發放平台，與去年消費券一樣，分別有支付寶（AlipayHK）、Tap & Go、WeChat Pay 及八達通，而用家必須使用去年收取消費券的平台，即不能更換新平台。

至於在第二期，政府表明希望有新工具，但現時仍與營辦商商討，又指目前4間未必可繼續「有份」。與第一期不同，在第二期推出時，所有登記人可按個人意願，重新選擇收取消費券的儲值支付工具及帳戶。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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發放時間：

第一期消費券將在4月發放，但確實時間要視乎疫情最新發展或安排，之後再作公佈。

若使用支付寶（Alipay）、TAP&GO、同WeChat Pay領取消費券，4月將一併獲放5,000元，有效期達7個月，直至今年10月31日。

至於使用八達通，則會再細分兩階段發放首期的5,000元，當中首4,000元會與上述3個支付工具一樣，於4月同日獲發。用家用完4,000元後，下月16日便會自動收到剩下的1,000元，但必須要10月31日前用完該4,000元。換言之，用家最快可在6月16日收到1,000元，最遲則是11月16日。

▼財政預算案懶人包▼



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「失效帳戶」重新辦理方法：

雖然大部份市民無須辦理任何手續，不過，有部份市民去年領取消費券後，其帳號或已失效，例如用家已取消其電子錢包、八達通卡被遺失，或八達通卡已退回港鐵中心等，這批市民可在今日下午2時起，直至今月25日更新資料，將填妥的表格及身份證副本寄到消費券計劃秘書處，無須貼郵票。

至於遺失、或已退回八達通的市民，則可在網上系統更新資料，以使用另一八達通卡領取消費券，但網上系統只限八達通用戶，期間只須提供去年消費券的登記參考編號即可，但若忘記了該編號，亦可致電消費券計劃熱線185000重獲編號。

若市民更改資料時需要協助，今日下午起，政府已開放3間臨時服務中心，由職員協助辦理更改登記資料手續。不過，因疫情關係，市民要先致電熱線185000預約。

值得留意是，市民必須在同一儲值支付工具重新登記，以收取第一階段發放的消費券，即不能更換平台，例如用家去年使用TAP&GO領取消費券，倘其帳戶已失效，用家必須使用TAP&GO的另一帳號登記。

三間臨時服務中心：

•旺角始創中心19樓1917-1918室

•天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室

•灣仔稅務大樓30樓3030室

辦公時間：周一至五上午9時至下午6時；周六上午9時至下午1時



▼2021年電子消費券兩期首發情況▼



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查詢「失效帳戶」方法

政府提醒，倘電子錢包長時間未被使用，一般而言帳戶仍有效，若有需要，可致電所屬的支付工具營辦商熱線。

若用家有數張八連通卡，則可致電八達通熱線，屆時只要提供八達通卡號碼，便能確定該號碼是否曾獲登記領取消費券。同時，用家亦可在八達通網站或手機應用程式輸入八達通卡號碼，以確定八達通是否能有效收到消費券。

▼2021.08.02 消費券計劃秘書處情況▼

