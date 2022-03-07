封區｜朗善邨三廈、啟晴邨兩廈共揪782人中招　樂晴樓初陽率達16%

接連有多座圍封大廈發現陽性個案，元朗朗善邨善勇樓、善愛樓及善良樓今早（7日）解封，合共有264名居民中招；中午解封的九龍城啟晴邨樂晴樓、康晴樓共發現518宗初陽個案；而香港仔中心海珍閣及海珠閣，亦發現55宗初步陽性個案。7座大廈初陽比例介乎7.9%至16.1%，總共有782人中招。



▼3月6日 元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓圍封檢測▼



元朗朗善邨善勇樓昨日下午4時被圍封強檢，至今早10時解封。圍封期間共有約670人接受了檢測，當中發現82宗初步陽性及11宗檢測結果不確定個案，受檢居民中招率約12.2%。政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中62戶在過程中沒人應門。

至於同邨的善愛樓，共有約1,150人接受了檢測，發現109宗初步陽性檢和23宗檢測結果不確定個案，佔受檢居民9.5%。政府派員到訪約530戶，當中68戶在過程中沒人應門。

而善良樓則共有約760人接受了檢測，當中發現73宗初步陽性和12宗檢測結果不確定個案，佔受檢居民9.6%。政府亦派員到訪約320戶，當中39戶在過程中沒人應門。

▼3月6日 啟德啟晴邨欣晴樓、樂晴樓及康晴樓圍封檢測▼



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啟晴邨樂晴樓、康晴樓共518人初陽

九龍城啟晴邨兩大廈亦解封。其中樂晴樓有約1,770人接受檢測，當中發現285宗初步陽性和39宗檢測結果為不確定的個案，即約16.1%受檢居民中招。政府派員到訪944戶，當中125戶在過程中沒人應門。

而康晴樓有約1,610人接受檢測，當中發現233宗初步陽性檢測個案，即約14.5%受檢居民中招。政府派員到訪約910戶，當中約60戶在過程中沒人應門。

香港仔中心海珍閣及海珠閣揪55宗初陽

此外，香港仔中心海珍閣及海珠閣約700人接受檢測，當中發現55宗初步陽性個案。政府派員到訪約305戶，16戶沒人應門。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼

