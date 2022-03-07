電子消費券｜去年已登記用戶4月將獲發5000元　無須額外手續

財政局局長陳茂波上月底在最新一份財政預算案宣布，政府今年繼續向市民派發電子消費券，金額加碼至1萬元，預計措施可惠及660萬人。陳茂波今日(７日)公布，消費券同樣分兩期發放，4月會先發放首期5,000元，經去年4個發放的儲值及支付平台派發，餘下的5,000元將於年中派發。不過八達通的用戶首階段只收取4,000元，其合資格消費滿4,000元後，才可最早於6月16日領取餘下1,000元。

此外，消費券的發放及收取安排、使用範圍，均與去年一樣不變。



▼2022年電子消費券計劃▼



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▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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新登記市民要等第二期才可收到

財政局局長陳茂波指，電子消費券原定於暑假7月派發，惟因疫情急劇變化，決定當中5,000元大幅提前至4月派發，因此政府須協調及部署計劃。雖然去年的用戶資料仍然保留，但須更改整個電腦系統，才可確保600多萬名市民自動取得消費券。

財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，消費券的發放及收取安排、使用範圍，均與去年一樣不變新一輪消費券將向18歲以上香港永久居民及新來港居民派發。首階段將向去年已成功登記的680萬名市民，分期派發5,000元；第二階段則向該批市民派發餘下的5,000元，並向新登記的市民分期發放10,000元。她強調，已登記上一輪消費券的市民，若註冊帳戶仍有效，「其實乜都唔使做」，不須再登記及處理手續，情況就如額外取得新一期消費券。

▼3月7日 政府公布2022年電子消費券計劃▼



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不得轉移至其他平台 5.8萬人要辦補充手續

至於原本登記帳號失效的市民，包括電子錢包註銷、八達通遺失或退回等，須在指定時間內更新資料，以去年登記平台的另一個帳戶，再重新登記領取，不得轉移至其他平台。

若市民未知賬戶是否失效，一般電子錢包即AlipayHK、WeChat Pay、Tap & Go，即使賬戶閒置一段時間仍然有效，市民可致電相關的儲值支付營辦商的熱線，或在消費券計劃網站，以確認賬戶是否有效。八達通方面，市民可致電八達通熱線，或到八達通網站及APP，只須提供八達通號碼便可確認。若帳戶仍存在，「就乜都唔使做」，待第一階段款項。

王學玲表示，只有約1,000人取消發放帳戶，但有57,000名憑八達通領取人士已退卡，當中17,000是因換領取了「樂悠咭」而退回，需再辦手續才可領取。「計埋都係超過99%市民，乜都唔使做。」

▼2021年電子消費券兩期首發情況▼



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憑八達通卡領取需5月底前消費$4000始可獲餘款

屆時4月份派發消費券時，AlipayHK、WeChat Pay、Tap & Go的用戶，可一次過收取5,000元，有效期為7個月，即10月31日截止。

至於八達通用戶，則分兩期收取，首期將獲發4,000元。若用戶於合資格消費於5月底累積總額達4,000元，則可領取餘下1,000元，有效期同為10月底。用戶只須在月底合資格消費滿4,000元，下個月的16日，將自動收到剩返的1000元；即最早可於6月16日領取，最遲為11月16日領取。

▼財政預算案懶人包▼



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帳戶失效或遺失的市民可郵寄表格更新資料

惟帳戶失效，或遺失八達通的市民，須於特定時間內，由即日下午2時起至25日，可更新支付平台的帳戶資料。該批市民可到網站下載登記表格或致電185000，連同身份證副本，寄往郵政總局信箱185000號，無需貼郵票。

以八達通登記的市民，亦可在網上系統更新帳戶，以另一張八達通卡領取消費券。政府將於下午在消費券計劃網站上載連結，市民只須填寫簡單資料，包括登記參考編號，無需上載身份證副本，便可完成更新。惟忘記登記參考編號的市民，可於手機查找6059 1120的短訊，亦可致電185000，進行身份認證及回答簡單問題，以取得參考編號。

至於近日換取樂悠卡的市民，或已退換原有的八達通。該批市民可致電八達通熱線2969 5500，辦理更新手續，不須在網上填寫表格。

另設3個臨時服務中心提供協助

此外，少部分市民如需親身協助， 政府由今午起在旺角、天水圍及灣仔，共設有3個臨時服務中心。不過因疫情關係，中心須提早致電185000預約，屆時將有職員提供協助。辦公時間為周一至周五上午9時至下午5時，周六上午9時至下午1時。

至於第二階段方面，已登記市民將續發5,000元，新登記市民將分期派發10,000元，並開放轉換平台，讓市民根據自身需要重新選擇。

王又指，政府已與合資格儲值支付平台開會，將從普及性、容易度、商戶覆蓋面、經驗、籌備時間等作考慮及揀選。政府日後將公布新增的儲值支付平台，現時仍處於籌備階段，詳情稍後公布。