電子消費券｜陳茂波料提振經濟1.7%　可買防疫品　疫情受控利復蘇

政府最快下月派發首輪5,000元消費券，惟目前社交距離措施延至4月20日，加上疫情仍然嚴峻，未知會否進一步延長，市民收到錢亦難消費？

財政司司長陳茂波今日（7日）在記者會表示，估計今年派發1萬元能提振本地經濟約1.7%，一旦疫情受控，市民恢復社交活動，相信經濟恢復能力較好。他又認為，市民可用消費券購買防疫物資、生活用品等，省下的金錢可補貼其他支出。



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陳茂波表示，疫情仍然相當嚴峻，但在不同政府部門及中央政府支援下，希望1至2個月可把疫情遏止，亦明白疫情影響零售、餐飲等行業及基層工作，市民壓力大，故希望盡快把錢派到市民手上，即使派發時社交距離措施仍然生效，相信市民仍會用得著。

陳茂波今日（7日）在記者會表示，估計今年派發1萬元能提振本地經濟約1.7%。

去年派發5千元 市民普遍多花80%至110%

港府第二年派發消費券，陳茂波回顧去年成效，指剛派發時疫情受控及在奧運氣氛帶動下，市面氣氛不俗，消費券成功帶動市道復甦，估計能提振本地經濟約1.7%；而根據中大學者研究，即使港府去年派發5千元，市民普遍多花80%至110%，即再多4、5千元，形容效果不錯，對物價推動亦屬微乎其微。

對於今年「加碼」一倍派1萬元，相信與去年經濟提振效果相若，但市道仍視乎疫情發展，倘疫情受控，經濟恢復能力也較好。不過，他稱今年環境較複雜，例如歐美加息、地緣政治、俄烏戰爭等，均會影響本港外圍環境。

適用範圍未放寬 不能交租及水電費

陳茂波表示，今波疫情來勢洶洶，市民使用消費券的範圍廣泛，包括購買防疫物資、餸菜、生活用品或用在交通出行，為了加快推出日期、減少因要更改系統而再延誤派錢，故適用範圍沒有進一步放寬。即使市民未能用消費券繳交租金、水電費等，他認為可把省下的金錢用作支付。

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