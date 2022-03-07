電子消費券｜第二期才可轉平台　陳茂波解釋：轉平台涉600多萬人

財政局局長陳茂波上月底在最新一份財政預算案宣布，政府今年繼續向市民派發電子消費券，金額加碼至1萬元，消費券同樣分兩期發放，4月會先發放首期5,000元，經去年4個發放的儲值及支付平台派發，餘下的5,000元將於年中派發，第二期才能供市民選擇支付平台，現仍在作籌備工作，日後將公布有甚麼儲值支付平台可供選擇。



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財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲稱，第二階段消費券將會分階段發放另外5000元，新登記市民分期發10000元。雖然第一階段不容許市民轉換消費券平台，但第二階段將會開放。

陳茂波解釋，第二期才可轉平台的原因是措施涉及600多萬人，預計補辦手續和轉卡人數較少，只會涉及幾萬人，絕大部份市民去年已登記「乜都唔使做」，現時疫情嚴峻，不希望麻煩市民。如果不是已遺失或刪除戶口，「乜都唔使做就用到錢就最好」，只需要背後系統、平台對接就可以。陳鼓勵，市民萬一要更改平台，例如跌卡等，可用郵寄方式遞交資料，八達通等也可上網做，盡可能減少出行，他又預計影響人數相當少，3個中心服務亦應足夠。

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王學玲指為避免去年的「大塞車」問地，政府一直與4間儲值支付營辦商密切接觸，已密切籌備中。去年第一期派時，有個別支付工具出現問題，但第二期已很暢順，今次亦不再分不同批次，630萬市民可在同一日可以收到消費卷。儲值支付營辦商現時進行系統更新和測試。市民可根據自己需要意願重新選擇，日後將公布有什麼儲值支付平台可供選擇收取下一階段消費券，現時政府仍在籌備當中，詳情稍後公布。

在消費券行政費開支方面，陳茂波說行政費去年在預算案「預得好穩陣」，大概預了6億預算，但最後實際只花費了2.5億，與當年派1萬元的行政費差不多。數個營辦商收費後，利用不同方式回饋於市民，例如減商戶收費或不同方式給予市民優惠。