實測｜快速測試陽性呈報平台一度17萬人等候　可填隔離設施意願

衞生署今日（7日）終於宣布自下午6時起啟用網上快速測試陽性呈報平台，所有申報必須要測試當日或翌日進行。《香港01》記者實測網頁登記情況，發現平台截至8時爲止，竟有逾17萬人同時排隊登記。



平台要求患者提供基本個人資料、快測陽性日期及陽性照片證明，同時填寫希望獲優先入住隔離設施的意願及因素。成功呈報後，患者會在24小時內收到短訊。須要提醒的是，患者要小心填寫及核對資料，任何隨後的呈報將不會被處理。



一按即入呈報網頁：衞生署網上快測陽性呈報平台或輸入網址： http://www.chp.gov.hk/ratp

快測平台截至8時爲止，竟有逾17萬人同時排隊登記，數量或反映現時實際確診數字。（截圖）

限30分鐘內完成登記

衞生署網上快測陽性呈報平台採用排隊機制，畫面會顯示，患者現時的排隊號碼、前面排隊的人士數目，以及預計等待及進入申報平台的時間。成功進入申報系統後，將有30分鐘時間進行登記，患者須填寫基本個人資料，其中包括已接種新冠疫苗劑數。患者亦須填寫快速測試的日期，並上戴陽性檢測照片作記錄。

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提交後收短訊再上載證明文件

另外，患者須要表明自己是否出現發病情況、希望獲優先入住隔離設施的意願及因素等。最後填寫完同住人士資料後，便可按「完成」提交。

提交後，患者將會收到參考編號作記錄，患者亦將在24小時內將收到短訊，内含連結，並供患者上載證明文件及下載隔離令或檢疫令。

提交後，患者將會收到參考編號作記錄，患者亦將在24小時內將收到短訊，短訊内含連結，並供患者上載證明文件及下載隔離令或檢疫令。（讀者提供）

須要提醒的是，患者要小心填寫及核對資料，任何隨後的呈報將不會被處理。如需要改動已呈報的資料，就要發電郵至此，並提供參考編號、改動要求，及所有詳情。

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