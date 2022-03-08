疫情．最新｜石籬（一）邨石興樓解封　現109宗初陽　確診率9.7%

【2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統】本港疫情持續嚴峻，昨日（7日）公布新增25,150宗確診，屬連日來低位，但相信與未計入快速測試呈陽性個案有關，昨日傍晚開通的快速測試呈報平台，首三小晚已有逾20萬人進入系統。第五波疫情至今則共錄得48.5萬宗確診個案，總計達496,767宗；第五波死亡人數2,074人，兩年來總共有2,287名患者不治。



昨日疫情報道總覽：疫情．3.7｜快速檢測呈報平台推出 第五波疫情死亡首逾2000人

▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼



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▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼



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▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼



【11:25】政府昨推出網上系統讓快測陽性者申報，資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，該申報平台有助政府統計確診數字及協助分流，但仍有修改空間，包括可否讓市民更改填錯的資料。

【10:54】昨日下午4時起圍封的葵涌石籬（一）邨石興樓，行動於今日上午10時30分完成，共有約1120人接受了檢測，當中共發現109宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



【10:30】實政圓桌立法會議員田北辰今早在電台節目上表示，全民檢測必定會進行，但目前以救命為先，料全民檢測非優先選項。 田北辰指，社會盡快恢復正常，對經濟和市民身心健康非常重要，全民檢測有助找出和分隔確診者，可向居家隔離人士提供手帶，放寬社交距離限制，至少能給予商界和市民曙光，而非如目前失去盼望，被迫與病毒共存。

【09:00】南下到港最高級別的內地專家、國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受新華社訪問時提到「三減少」與「四集中」，稱香港抗疫工作應堅持動態清零總方針，並要分階段落實此目標，目前應集中醫療資源，優先實現「減少感染、減少重症、減少死亡」。除認為可借鑒內地抗疫中「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」等「四集中」做法，對於社會關注的全民檢測安排，梁萬年稱全民檢測需要把握時機，例如用什麼方法、檢測出來的患者和密切接觸者如何管理都要加以考慮，作出周密安排。

▼3月5日 內地專家組長梁萬年視察土瓜灣、青衣▼



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▼3月7日 財政司司長陳茂波公布新一輪消費券計劃▼



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【07:00】新一輪一萬元消費券即將派發，首階段會在下月發放5,000元，有在旺角開設糖水店的負責人指出，去年消費券有助帶動生意額上升兩成，現時生意慘淡大跌九成，期望下月可以回升，但政府若維持嚴緊限聚令、限堂食令等，估計即使市民有錢到手，食肆都未必受惠，「好多人都係食完正餐先食糖水，但6點後就無得堂食，即係我唔使做啦。」糖水店為求生存，近日推售30元三餸飯逆境求生，反應良好，「就算生意差，都想盡量保留員工。」

旺角糖水店「初芋」負責人楊先生表示，去年在消費券帶動下，生意額上升兩成，但爆發第五波疫情後，3月生意「死死下」，營業額大跌九成。（蘇煒然攝）

▼電子消費券計劃3月7日公布詳情時市面情況▼



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▼2022年電子消費券計劃▼



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▼全港麥當勞營業時間（3月7日）▼

