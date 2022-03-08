封區｜六圍封廈解封共揪714宗初陽　順天邨天璣樓初陽比率達21.5%

新冠疫情未見頂，確診數字處於高位。港府昨午（7日）4時起，因大廈污水樣本呈陽性，圍封葵涌石籬（一）邨石興樓，大廈共有約1,120人接受了檢測，當中共發現109宗初步陽性檢測個案，佔近一成受檢住戶染疫。另外當局曾派員到訪大廈約480戶，當中23戶在無人應門，政府會採取措施跟進。

啟德啟晴邨賞晴樓、悅晴樓現已解封，其中賞晴樓約1,500人接受檢測，當中發現167宗初步陽性個案，即約11.1%居民確診。悅晴樓約1,402人受檢，當中發現151宗初步陽性，即約10.8%居民確診。

至於順天邨天璣樓今日中午12時解封，約1,080人接受檢測，當中共發現232宗初步陽性和13宗檢測結果不確定個案，染疫居民比例達21.5%。

柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣亦在下午約一時解封，1013名人士接受檢測，當中發現55宗初步陽性檢測個案，只有約5.4%居民染疫。



葵涌石籬（一）邨石興樓需要圍封強檢。(政府新聞公告)

石籬邨石興樓9.7受檢住戶初步陽性

葵涌石籬（一）邨石興樓因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，昨下午4時圍封強檢。政府今日約上午10時30分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

自今日約上午10時30分起，大廈內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

行動中共有約1120人接受了檢測，當中共發現109宗初步陽性檢測個案，初陽比率約9.7%。衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪約480戶，當中23戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼



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啟晴邨賞晴樓、悅晴樓初陽比率約一成

啟晴邨昨日有3座被圍封，其中賞晴樓於今日中午12時解封。政府指，賞晴樓約1,500人接受檢測，當中發現167宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪957戶，當中137戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

至於同邨的悅晴樓則於下午一時完成強制檢測行動，大廈約1,402人受檢，當中發現151宗初步陽性，即約10.8%居民確診。

順天邨天璣樓初步陽性比率逾兩成

順天邨天璣樓昨日傍晚6時起圍封，至今日中午12時解封。港府指，天璣樓約1080人接受檢測，當中發現232宗初步陽性和13宗檢測結果不確定個案，初步陽性比率達21.5%。衞生署衞生防護中心會安排跟進。港府亦在大廈內派員到訪約490戶，當中32戶在過程中無人應門，政府會採取措施跟進。

中午12時起，順天邨天璣樓內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼



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柴灣怡翠苑暢怡閣、逸怡閣發現55宗初步陽性

柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣則在下午一時解封，其間1013名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現55宗初步陽性檢測個案，陽性比率較其餘數幢大廈為低。政府亦派員到訪約400戶，當中24戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

下午約一時起，柴灣指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

2月22日至3月7日曾身處大廈逾2小時人士須強檢

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2月22日至3月7日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月9日或之前接受強制檢測，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

任何人士未能出示檢測結果電話短訊，證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。