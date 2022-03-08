封區｜葵涌石籬邨石興樓圍封強檢揪109宗初步陽性　佔近一成染疫

新冠疫情未見頂，確診數字處於高位。港府昨午（7日）4時起，因大廈污水樣本呈陽性，圍封葵涌石籬（一）邨石興樓，大廈共有約1,120人接受了檢測，當中共發現109宗初步陽性檢測個案，佔近一成受檢住戶染疫。另外當局曾派員到訪大廈約480戶，當中23戶在無人應門，政府會採取措施跟進。



葵涌石籬（一）邨石興樓需要圍封強檢。(政府新聞公告)

葵涌石籬（一）邨石興樓因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，昨下午4時圍封強檢。政府今日約上午10時30分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

自今日約上午10時30分起，大廈內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

大廈23戶無人應門

行動中共有約1120人接受了檢測，當中共發現109宗初步陽性檢測個案，初陽比率約9.7%。衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪約480戶，當中23戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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2月22日至3月7日曾身處大廈逾2小時人士須強檢

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2月22日至3月7日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月9日或之前接受強制檢測，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

任何人士未能出示檢測結果電話短訊，證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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