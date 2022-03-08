港大中醫推薦3款湯水藥膳　助新冠肺炎後調理　促病後康復

第五波疫情下，輕症及無症狀的患者大部份都進行家居隔離，自行服食藥物減輕症狀。不過康復後調理身體亦相當重要，香港大學中醫藥學院副教授陳建萍推介4款湯水藥膳，促進病後康復。



中醫辨證常見氣陰兩虛

今波疫情，不少港人轉食中藥減輕症狀，除了有病徵期間服食中藥外，康復期亦有湯水藥膳可以輔助。陳建萍指，根據國家對新冠肺炎診療方案中醫治療指引中，就新冠肺炎康復期，中醫辨證常見氣陰兩虛證與肺脾氣虛兩個證型。其中氣陰兩虛證的臨床表現為低熱、乾咳少痰，口咽乾燥、自汗、 神疲、氣短、手足心熱，或手指蠕動， 唇焦，舌乾紅少津， 脈虛數等。

肺脾氣虛證的臨床表現則為輕度咳嗽、氣短，神疲肢倦，動則汗出，納呆食少，舌淡苔白潤，脈緩無力。故在大病初愈，身體趨於康復時，陳建萍指，適宜選擇或配合非藥物手段與方法，綜合 調理， 促進病後的康復。

陳建萍推薦3款湯水，包括主治氣陰兩虛的沙參玉竹湯水，治肺脾氣虛兼痰瘀的益肺健脾湯，治大病初愈， 氣陰不足的蓮藕馬蹄湯，另外亦推介一款百合蓮子粥，可以代餐食用，每日早、晚各一劑。