封區｜屯門翠寧花園三座大廈及嘉湖山莊賞湖居三座大廈圍封強檢

再有大廈被圍封，屯門翠寧花園第4、5及6座因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故下午2時起納入圍封強檢，目標明日（9日）下午約1時完成行動。



當局下午5時也公布，天水圍嘉湖山莊賞湖居第一座、第二座及第五座同樣因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，居民被圍封檢測，目標是在明日中午約12時完成此行動。



▼3月8日 屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼



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政府要求屯門翠寧花園第4、5及6座的受檢人士於今晚10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

屯門翠寧花園第4、5及6座在3月8日圍封強檢。（政府新聞處圖片）

政府要求嘉湖山莊賞湖居第一座及第二座的受檢人士於今晚9時半前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

第五座居民則需在今日晚上10時前接受檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月23日至3月8日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月10日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月8日香港市況▼

