疫情｜死亡人數再增287人　4病者救護員到場時已死　累計2365人死

第五波疫情持續，過去24小時再增160人名患者死亡，因數據滯後至今才公布的死亡個案亦有127宗，當中4名早前病逝的人士在救護員到場時已證實死亡。現累計死亡個案為2,365宗。死者年齡介乎11個月大至108歲，涉殘疾及安老院舍的死亡個案至少有1224宗，而94.8%的死者都是60歲或以上，其中有1,638宗涉80歲以上長者，佔整體69.3%。



歐家榮指，第五波疫情至今，累計共2365宗死亡個案。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



第五波累計2365宗死亡個案 死亡率為0.46%

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，昨日新增的160死亡個案，連同滯後個案為287人，第五波疫情至今，累計共2,365宗死亡個案，死亡率為0.46%。

歐續指，死者年齡介乎11個月大至108歲，當中94.8%的死者都是60歲或以上，其中有1,638宗涉80歲以上長者，佔整體69.3%。另有5宗死者不到10歲，涉及18歲至59歲成年人個案則有114宗，佔整體死亡個案4.82%。

▼不少院舍出現確診個案▼



有四宗救護員到場時已證實死亡、後經殮房呈報

他提到，有4宗死亡個案是病人在救護員到場時已證實死亡、後經衛生署殮房呈報的個案，涉及3男1女，年齡介乎32至85歲，四人均有慢性病，死亡日期分別為2月16日、3月1日，有兩宗為3月2日。

未打針人士死亡率 與已打針相差25倍

就死亡個案接種疫苗的情況分析，歐表示，至今的死亡個案中，有90.5%死者未完成疫苗接種，有76%死者完全未接種疫苗。未接種疫苗人士的死亡率達1.52%，與已接種兩劑疫苗人士的0.06%相差25倍。而80歲以上長者，未接種疫苗的死亡率更達10.32%，與已接種兩劑疫苗長者的2.12%相差5倍。

▼3月6日 沙田寶福紀念館旁凍櫃開始存放遺體▼



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過去24小時增160人死 2名死者分別20及25歲

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時有160名新冠患者離世，分別是92男、68女，年齡介乎4至105歲，當中145人是65歲以上長者，亦有86人來自院舍。在160人中，有116人無任何打針紀錄，另有25 人已打一針，另有19人已打兩針。

何提到，有3名較年輕的離世病人，包括一名4歲小朋友及三名分別20歲、25歲及36歲的男病人。其中20歲男病人本身有心漏及肺積水，有長期病患，未有接種疫苗。而25歲及36歲的男病人均居於院舍，25歲的男病人有腦癇症、智力有障礙，亦有有長期病患；36歲的男病人則有唐氏綜合症及腦癇症。

另外，由於數據滯後，何公布在2月21日至3月6日，有127人於離世未公佈，分別是68男、59 女，年齡介乎56至102歲。

▼3月8日 屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼

