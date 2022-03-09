最新疫情｜林鄭月娥上午11時主持疫情記者會

第五波疫情持續，本港昨日（8日）新增28,475宗確診，累計525,248宗，本港連日徘徊2萬多宗確診。政府日前（7日）推出自行呈報快速測試平台，當日共收到17,236宗呈報，當中14,715宗屬有效呈報。

政府新聞處今早9時30分公佈，行政長官林鄭月娥今日（9日）上午11時在政府總部舉行記者會，料會聯同官員講解政策。



▼港大中醫推薦4款供康復患者服用湯水藥膳▼



昨日疫情報道總覽：疫情・3.8｜快測陽性平台首日1.4萬有效呈報 核酸確診增2.8萬宗

▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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【10:09】消委會今日開網上記者會，其中發布了快速抗原測試(RAT)包 認可名單搜尋器，消費者可透過瀏覽器，揀選快測包；另矛，該會亦同時製作搜尋攻略，教導消費者如何使用搜尋器。

按此：快速抗原測試(RAT)包 認可名單搜尋器快速抗原測試包搜尋使用攻略

【10:06】第五波疫情嚴峻，不少患者須「留家抗疫」。立法會議員鄭泳舜表示，確診者因致電政府熱線無人接聽、難以獲取所需物資而感到沮喪，直言支援有滯後，促請當局增聘足夠人手，在指定時間內把物資送到求助者手上。



對於有指私家診所拒收發燒病人，香港西醫工會會長梁漢輝認為屬個別問題，業內沒有統一指引，不排除醫生有防疫裝備、年紀、人手等因素考慮。

【07:30】第五波疫情失控，大量患者確診後未能及時送院，只能居家隔離至康復，期間不少聲音抨擊政府當局朝令夕改，以致資訊混亂，令市民無所適從，卻缺乏統一公布消息的渠道。其實商經局轄下的通訊局，早於2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」，在發生緊急情況下，包括公共衞生事故，可向市民發送重要公告，惟系統設計至今從未啟用。有資訊科技專家直言，政府過於依賴傳媒發放消息，建議採用該系統一發放抗疫資訊。「唔明點解個系統著咗，但從來冇用過。」

▼3月8日 疫情下的市況▼



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【07:00】第五波疫情院舍爆疫情況嚴峻，有690間安老院舍均出現個案，佔全港86.9%，涉及逾1.6萬名院友，佔整體安老院舍院友數字逾兩成。按死亡數字計算，有1.3%安老或殘疾院舍的院友死亡。惟業界擔憂公布的數字遠遠不足以反映現實，有不少院友快測陽性但未及呈報，估算可能有一半原有已感染。

▼3月8日 市面情況▼



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▼3月8日 嘉湖山莊賞湖居第一座、第二座及第五座圍封檢測▼



▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



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▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼



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▼3月7日 市民到臨時服務中心查詢新一輪電子消費券▼



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▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼



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▼3月8日 香港市況▼

